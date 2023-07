Missão: desenvolver o empreendedorismo

Desenvolver o empreendedorismo e o ambiente de negócios no Brasil é o pilar da EXAME- há 56 anos, e é, também, o fio condutor desta edição especial. Ao longo das últimas semanas o editor Leo Branco e seu time se debruçaram sobre dados de centenas de pequenas e médias empresas de todo o país para preparar a edição 2023 do ranking Negócios em Expansão. É a segunda edição de um projeto que une a expertise da EXAME com a solidez de dados e análises do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da PWC Brasil. Ao longo de 28 páginas, mostramos quem são as 335 PMEs campeãs em crescimento num país cheio de oportunidades e de desafios como o Brasil. Elas se espalham por 22 estados, e atuam em mercados tão diversos quanto pagamentos online, descarte de embalagens e sex toys. Suas histórias servem de inspiração para milhares de empresários, e por isso precisam ser contadas e divulgadas. Além de serem protagonistas desta edição da revista, elas aparecerão em nossos canais digitais e em eventos que complementam nossa cobertura jornalística. Assim como em 2022, os vencedores do Negócios em Expansão se reúnem para um evento de celebração e inspiração, em São Paulo.

O projeto Negócios em Expansão é um exemplo de como a EXAME vem desenhando suas plataformas de conteúdo. Com curadoria de dados, reportagens, eventos e encontros conseguimos gerar o máximo de impacto social. Para complementar nossa missão, lançamos em julho um novo negócio, a Faculdade EXAME, uma instituição de ensino superior que une nossa experiência com um olhar apurado sobre as necessidades do mercado de trabalho. A Faculdade EXAME vai oferecer graduação e pós-graduação online, além de especializações como MBAs e imersões presenciais. Sempre com currículos e formas de ensino o mais atualizados possível, e a missão de ser pioneira nos temas que mudam o ambiente de negócios e as carreiras, a exemplo da inteligência artificial.

A EXAME, por sinal, é pioneira na criação de uma editoria focada na cobertura de inteligência artificial, sob comando do jornalista André Lopes. Com mais de uma década de experiência na cobertura de tecnologia, Lopes vem mostrando, nas últimas semanas, o tamanho das oportunidades e dos desafios desse novo mundo. Inteligência artificial também será combustível para cursos, eventos, encontros, debates. E tem, nesta edição da revista, uma reportagem especial e provocativa. Para nós, da EXAME, a transformação vem do compromisso diário e da amplitude de visões e pontos de contato com nossos milhões de leitores, seguidores e alunos. Boa leitura!