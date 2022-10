Mesada hoje, fortuna amanhã: hábitos de compra da geração Z

Aos 24 anos, o empreendedor Mario Augusto Sá está à frente da fintech carioca NG.Cash, cuja missão é melhorar a relação de jovens com o dinheiro. Criado em 2021, o app da NG.Cash atende um público pouco olhado pelo sistema financeiro: adolescentes desbancarizados.

A visão de Sá é transformar a NG.Cash numa carteira virtual para jovens receberem as mesadas de hoje e a renda própria (e as fortunas) que eles venham a receber no futuro. Para isso, o app aposta numa experiência descomplicada e sem muitas fricções. Os jovens podem mudar o layout do app e contratar os produtos desejados — o portfólio atual tem conta bancária e cartão de crédito pré-pago.

Nem tudo está na mão da moçada: os pais precisam aprovar a contratação dos produtos. “Sabemos que esse é um público que passa a ganhar dinheiro muito mais cedo, principalmente graças à internet e a novos modelos de produção de conteúdo”, diz Sá. “Daí a importância de considerá-los não só como parte da estratégia mas como prioridade.”

Destino de mais de 54 milhões de reais em aportes de investidores, a NG.Cash pretende usar os recursos para trazer novos serviços para reter os mais de 1 milhão de jovens usuários do app, com destaque para os adolescentes atentos aos temas de educação e independência financeira.

Exemplos são a criação de um sistema de pontos para premiar clientes com bom comportamento financeiro e a integração com produtos de outros bancos. Para a fintech, olhar para os mais jovens é essencial para a sobrevivência do negócio. “É algo que vai determinar o sucesso das empresas daqui para a frente”, diz.

