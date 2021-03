Méliuz, AgroSmart, InfoPreta, ReNature e Deskfy falam dos desafios das startups no Brasil; participe

As 50 startups que mudam o Brasil, apresentadas na edição de fevereiro da revista EXAME, não ficam apenas no papel. A conversa segue em outras plataformas, inclusive no mais novo Clubhouse, o aplicativo de discussões e conversas do momento.

Nesta sexta-feira, 19, a redação da EXAME recebe cinco empreendedores para discutir seus negócios e os desafios à frente de algumas das principais startups escolhidas na lista das 50.

Estarão presentes Mariana Vasconcelos, fundadora e presidente da AgroSmart, startup especializada em inserir tecnologia e dados na agricultura, Israel Salmen, um dos fundadores da Méliuz, plataforma de programas de pontos e cashback, uma das maiores startups da lista e que já realizou abertura de capital da B3 e Akin Abaz, da InfoPreta, negócio dedicado à democraticação da tecnologia, com inserção de negros, mulheres e grupos pouco representados no setor.

Participam ainda Felipe Villela, fundador da Renature, uma startup de sistemas de agricultura para regeneração de plantio e redução de agrotóxicos, e Victor Dellorto, da Deskfy, especializada no desenvolvimento de software para gestão de campanhas publicitárias.

A diversidade de atuação e origem dos negócios servirá para enriquecer a conversa, que trará diferentes opiniões e abordagens sobre os principais desafios postos à frente das startups brasileiras.

Para acompanhar, basta se conectar na plataforma Clubhouse e acessar a sala pelo link. O debate será mediado pelos repórteres Carolina Ingizza, especializada na cobertura de pequenas empresas e startups, Thiago Lavado, de tecnologia, e Victor Sena, da cobertura de carreira e gestão. O bate-papo acontece às 12h.

EXAME no Clubhouse: As startups que mudam o Brasil

O que é: bate-papo da EXAME com CEOs e fundadores de algumas das startups mais inovadoras do Brasil, retratadas em reportagem de capa da EXAME.

Quando: Sexta-feira, 19 de fevereiro, às 12 horas.

Onde: No aplicativo Clubhouse, pelo link https://www.joinclubhouse.com/event/xov4Rg26.

Participantes:

Mariana Vasconcelos (AgroSmart)

(AgroSmart) Israel Salmen , (Méliuz)

, (Méliuz) Akin Abaz , (InfoPreta)

, (InfoPreta) Felipe Villela (Renature)

(Renature) Victor Dellorto (Deskfy)

Acesso gratuito