Como uma empresa de tecnologia do Paraná cresce 80% na pandemia

No fim dos anos 1980, numa antecipação do que seria o e-commerce, a Aldo Componentes Eletrônicos, de Maringá, no Paraná, lançou uma revista com o chamativo nome de Loucuras do Aldo, com ofertas e informações técnicas. A revista exibia um número 0800, de fax, para que os pedidos pudessem ser feitos sem custos telefônicos.

“Naquela época, era muito caro fazer ligações interurbanas”, conta Aldo Pereira Teixeira, fundador da empresa, que não tinha vendedores, e sim digitadores, para registrar os 500 pedidos que chegavam diariamente. A empresa fornecia, então, produtos como agulhas de toca-discos, válvulas e tubos de televisores. De lá para cá, o mix mudou bastante, mas as “loucuras” continuaram.

Em 2019, a companhia faturou 1,2 bilhão de reais, 133% mais do que no ano anterior. O responsável pelo salto é o mercado de geradores de energia solar, no qual a empresa atua desde 2015. Neste ano, a pandemia esfriou um pouco os negócios e a alta projetada nas vendas é de “apenas” 80%. “No ano que vem, deveremos retomar o ritmo de crescimento de 2019”, projeta Teixeira. A empresa continua praticamente sem vendedores — o comércio eletrônico responde por 87% das vendas.

