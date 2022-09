Impulso do e-commerce: Irani Papel e Embalagem fechou 2021 1,6 bilhão de reais

Depois de entrar para o seleto grupo de empresas com alto nível de governança listadas na B3, a Irani Papel e Embalagem fechou 2021 com números para lá de superlativos. A receita líquida chegou a 1,6 bilhão de reais, 56% mais do que em 2020.

Uma azeitada política voltada para o aumento da capacidade operacional e da rentabilidade, aliada a uma estratégia bem-sucedida de redução de custos, possibilitou à empresa a conquista dos melhores resultados de toda a sua história. Em 2021, o lucro aumentou 207%, alcançando 285,3 milhões de reais.

Com a demanda por embalagens de papelão em alta, impulsionada principalmente pelo e-commerce, um dos setores mais beneficiados durante a pandemia, a empresa deu início a um novo ciclo de investimentos, que somaram quase 400 milhões de reais no ano passado. Cerca de 149 milhões de reais foram investidos somente no quarto trimestre, especialmente em projetos de ampliação das unidades fabris.

Houve avanços significativos também em sustentabilidade, graças em boa parte a uma política de investimentos. A empresa aportou mais de 10 milhões de reais em processos de gestão ambiental e arrecadou 1,7 milhão de reais com a venda de créditos de carbono. “Foi uma grande conquista”, celebra Sérgio Ribas, presidente da empresa. “Importante destacar que avanços em governança e gestão foram fundamentais para esses resultados”, complementa.

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,90 312 Irani 1.605.834 1.029.605 285.313 957.438 2.365.300 Porto Alegre RS 2 7,83 22 Suzano 40.965.431 30.460.277 8.635.532 15.075.467 118.975.152 Salvador BA 3 7,82 49 Klabin 16.481.388 11.874.615 3.404.874 7.086.227 42.075.707 São Paulo SP 4 6,54 123 Eldorado Brasil 6.054.774 4.426.139 879.762 4.594.967 12.439.672 São Paulo SP 5 6,51 161 Sylvamo 4.440.000 3.196.800 1.870.000 1.028.000 5.842.000 Mogi Guaçu SP 6 6,43 345 Grupo Penha 1.340.225 813.085 121.616 465.623 821.980 São Paulo SP 7 5,97 637 Cartonifício Valinhos 254.703 141.259 70.776 86.470 139.365 Valinhos SP 8 5,57 604 Copapa 352.191 106.053 4.288 55.066 315.159 Santo Antônio de Pádua RJ 9 4,75 448 Engepack 814.010 653.991 58.198 261.668 721.068 Jundiaí SP 10 4,52 677 Melhoramentos 144.172 100.554 -32.513 823.504 1.449.953 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

