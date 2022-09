Com plano de longo prazo, Cosan cresce mais de 50% em 2021

A Cosan, holding com atuação diversa, cresceu mais de 50% em 2021. Por meio das subsidiárias Raízen, Rumo, Compass e Moove, a companhia tem negócios do etanol ao varejo, passando por gás natural e logística — todos com faturamento bilionário. A receita do grupo chegou a 113 bilhões de reais em 2021. (A conta inclui a participação na Raízen, joint venture com a Shell.) Após algum tempo em gestação, a Cosan começa a exibir resultados de investimentos de longo prazo. “A companhia vem honrando o que vem prometendo. É um momento de muitas realizações”, diz Luís Henrique Guimarães, CEO da Cosan.

Entre os destaques estão as usinas de etanol de segunda geração da sucroalcooleira Raízen, as concessões de ferrovias obtidas pela operadora logística Rumo e a aquisição da transportadora de gás Gaspetro pela Compass, da Cosan, após um ano de espera no Cade, xerife antitruste federal. A Moove, subsidiária da Cosan para o mercado de lubrificantes, expandiu fronteiras há alguns meses ao comprar a concorrente americana PetroChoice. “Todas as nossas empresas têm grandes projetos em andamento, e estamos sempre pensando no que virá em seguida”, diz Rubens Ometto, presidente do conselho da Cosan.

Para o futuro, a Cosan aposta em novas frentes com a Cosan Investimentos, braço da holding para novos negócios. No foco estão mineração, gestão de terras, finanças, transporte de cargas e educação — a ideia é formar profissionais para o setor de energia.

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,80 32 Cosan 24.907.150 13.508.787 6.350.776 28.870.022 97.842.023 São Paulo SP 2 7,68 62 Comgás 11.709.713 8.704.952 2.579.332 1.105.217 12.271.498 São Paulo SP 3 7,38 147 Eneva 5.124.441 3.243.309 1.173.292 8.996.623 18.244.555 Rio de Janeiro RJ 4 7,25 133 Isa CTEEP 5.534.129 3.696.428 3.037.808 14.399.206 28.976.739 São Paulo SP 5 7,19 267 Ambar 2.062.565 421.058 635.228 1.522.761 4.598.152 São Paulo SP 6 6,97 35 Copel 23.984.287 18.633.249 5.048.602 21.837.024 49.537.535 Curitiba PR 7 6,92 299 Copergás 1.770.041 1.150.998 194.912 410.113 843.862 Recife PE 8 6,79 46 EDP Brasil 18.874.154 14.983.800 2.367.545 12.294.012 23.507.436 São Paulo SP 9 6,78 23 CPFL 39.210.148 30.898.458 4.853.751 16.805.879 66.119.878 Campinas SP 10 6,73 318 Stima Energia 1.585.435 782.875 28.886 32.758 418.777 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

