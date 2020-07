Havaianas resgata origem japonesa com sandália robusta e urbana

Como as sandálias Havaianas, as mais tradicionais do Brasil, podem conversar com a tendência ainda em ascensão da moda street­wear? E sem perder a identidade? A marca está lançando globalmente aquele que pode ser seu produto mais disruptivo até hoje, a Tradi Zori. Trata-se de um calçado inspirado nas zoris, as milenares sandálias japonesas com sola de palha de arroz. Detalhe: as Havaianas originais, de 1962, também tinham como ­referência as zoris.

Mais robusto, o chinelo tem camada tripla, tira de tecido e formato mais quadrado. Seu posicionamento é o mesmo dos sneakers. As edições serão limitadas, algumas com cores bastante chamativas. As vendas no Brasil serão por e-commerce e nas três flagships de ponta da marca (duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro), além da Guadalupe, loja multimarcas paulistana que é referência em vendas de collabs exclusivas.

O preço também será premium: 239,99 reais, aproximadamente dez vezes o de um par de Havaianas comum. “É um produto tecnológico, confortável e aspiracional, que terá escassez num primeiro momento e com uma equação de valor diferente”, afirma Fernanda Romano, diretora global de marketing. A Tradi Zori será apresentada ao mesmo tempo em 43 países. Na Ásia e em capitais europeias, onde o uso de sandálias nas cidades é mais disseminado, deverá ser sucesso certo. “No Brasil, apostamos em um público com mindset criativo, e não tanto em faixas etárias ou localização geo­gráfica”, afirma Romano.