O guru americano Philip Kotler traria pela primeira vez seu evento anual de marketing para o Brasil em 2020. Nos últimos dez anos, o professor da escola de negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, fez de seu summit de marketing mundial um dos principais foros de discussão do tema.

Aí veio a pandemia do novo coronavírus e mudou tudo. O que era presencial virou virtual — e se transformou em um megaevento nos dias 6 e 7 de novembro, com transmissão online para mais de 100 países. Serão 48 horas ininterruptas tratando de temas como desenvolvimento sustentável, transformação digital, mudanças do mercado, novo consumo e empreendedorismo.

O guru americano reuniu 80 especialistas de diversas áreas para a superlive, e a expectativa é atingir 10 milhões de empreendedores e executivos em todo o mundo. Aos 89 anos, Kotler revolucionou o ensino de administração e costuma ser descrito como o pai do marketing — ele já publicou mais de 60 livros sobre o assunto.

“Prevejo que este período de privação e ansiedade dará início a novas atitudes e comportamentos do consumidor que mudarão a natureza do capitalismo de hoje”, escreveu recentemente em um artigo sobre o impacto da pandemia.

No Brasil, Kotler tem parceria com o Observatório da Longevidade, que está cuidando da organização da parte brasileira do evento. Entre os palestrantes nacionais da megalive estão confirmados o consultor em gestão Oscar Motomura e o professor Fernando Serra, da PUC do Rio de Janeiro.

O ingresso VIP, que inclui acesso à masterclass de Kotler e a outras palestras fechadas, vai custar 1.745 reais.