Os planos desta marca de vinho para alcançar todas as festas de fim de ano

Vender mais (e melhor) no final do ano, para a marca de vinhos Veroni, depende de estar onde o público está. Para isso, a marca deposita suas fichas em ser uma figurinha carimbada no Nordeste brasileiro, epicentro das festas de Réveillon à beira da praia. Neste ano, por exemplo, a Veroni será a marca oficial de bebidas nas tradicionais festas de Jericoacoara, no Ceará, e Maraú, na Bahia. Seu desafio será embalar uma presença diante de um planejamento logístico que inclui entregas rápidas e que cruzarão alguns estados em uma viagem que começará em Brasília, onde está a sede da empresa, e em São Paulo, onde está o centro logístico, e terminará no Nordeste após, no máximo, cinco dias. A Veroni começou a pensar nessa logística mais ágil há alguns meses, com a troca da empresa transportadora.

Aproveitar a temporada mais aquecida do varejo nacional para incentivar a compra dos vinhos pelo site — no caso de clientes que moram do outro lado do país — também inclui soluções como a oferta de frete gratuito, independentemente do valor no carrinho ou da quantidade de produtos. A começar pela Black Friday, afinal os descontos e as condições especiais de compra ajudam os consumidores que querem abastecer seus estoques pessoais para as festas do mês seguinte. “A Black Friday serve como porta de entrada para aquele consumidor que já quer garantir as compras de Natal e Ano-Novo”, diz Lívia Marques, fundadora e CEO da Veroni.

A lição, segundo Marques, é conhecer o seu produto tão bem a ponto de identificar onde ele terá mais sucesso. No caso da Veroni, estar nas cidades litorâneas é indispensável. “A Veroni é uma bebida alegre e feita para o verão”, diz. “Ter um final de ano positivo no Nordeste só vai comprovar a importância de termos operações próprias por lá já no ano que vem.” Impulsionada pelo verão e pela volta do entusiasmo com as festas presenciais, a Veroni deverá dobrar o faturamento em 2021, chegando a 2,7 milhões de reais.