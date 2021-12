Calendário Pirelli 2022 mostra os bastidores de artistas em turnê

Como é a vida de um músico em uma turnê? Ninguém melhor do que um músico para entender esses momentos. “É difícil resumir tudo o que acontece na estrada”, afirma o cantor e fotógrafo canadense Bryan Adams.­ “Então, o que tentei fazer foi representar alguns aspectos disso. Por exemplo, nunca realmente vemos a frente do prédio. Músicos veem a parte de trás do prédio, a porta do palco, a área dos bastidores, o porão de um edifício. Você vai da porta do palco para a porta do carro, para a porta do hotel, para a porta do trem, para a porta do ônibus. Então é um monte de portas, mas é sempre sobre viajar.”

Bryan Adams foi convidado para fotografar a edição de 2022 do calendário Pirelli, o mais famoso do mundo. Os convidados são estrelas musicais da atualidade, de idades e referências variadas. Ao longo dos 12 meses do ano, nas mais de 160 páginas e mais de 70 retratos publicados, St. Vincent está no quarto do hotel, Kali Uchis aproveita o dia de folga na piscina, Saweetie faz check-out antes de outra viagem, Cher se concentra no backstage, Jennifer Hudson chega ao teatro, Iggy Pop (pintado de cor prata, referência às roupas que usava no tempo dos Stooges) se prepara para o show, Bohan Phoenix volta ao hotel, Rita Ora descansa na banheira.

A Pirelli conseguiu transformar um efêmero calendário, cujo destino ao final do ano seria a lata de lixo, em uma obra de arte, uma crônica de cada tempo em forma de fotografia, um item de colecionador de tiragem limitada. Desde 1964, com alguns anos de interrupção no caminho, o folhetim é produzido pelos melhores fotógrafos do mundo, com liberdade total de escolha do conceito, locação e convidados. Entre os autores estão Herb ­Ritts, Richard Avedon, Peter Lind­bergh, Annie Leibovitz, Mario Testino, Bruce Weber. Bryan Adams também tem um trabalho consistente como fotógrafo. Já publicou em revistas como Interview e Vogue e fez campanhas para marcas como Montblanc e Guess.

Iggy Pop, em agosto: referência às roupas cor prata do tempo dos Stooges

No ano passado o calendário não foi produzido devido à pandemia. Com as restrições de locomoção, as fotos deste ano foram feitas em apenas três dias, no Palace Theatre e no Hotel Chateau Marmont, em Los Angeles, e no Hotel Scalinatella, em Capri. É fácil associar algumas imagens dos músicos em instantes de introspecção com o isolamento a que o mundo se viu forçado. O próprio Bryan Adams cancelou a presença na apresentação do calendário, no fim de novembro, porque estava com covid. Ele participou do evento por videoconferência. Estava sozinho, em quarentena em um quarto de hotel. Esses são retratos de um tempo que serão lembrados por muito tempo — e que, se espera, fiquem logo no passado. Um feliz 2022 para todos!