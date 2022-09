Lupo quer dobrar de tamanho nos próximos três anos

Os planos da Lupo de fazer um IPO foram pausados no ano passado. As metas da empresa de meias, roupas íntimas e moda casual, porém, continuam audaciosas. À frente da empresa centenária, Liliana Aufiero, neta de Henrique Lupo, fundador da marca, disse em 2021 que a expectativa era dobrar de tamanho nos próximos três anos, com ou sem o dinheiro da abertura de capital.

“Devido à pandemia, foi adotado o ano de 2019, cujo faturamento foi de 1 bilhão de reais, como base de referência. Uma vez que o faturamento de 2021 foi de 1,6 bilhão de reais, a previsão para 2023 continua válida”, diz Aufiero.

Além das meias e das máscaras desenvolvidas na pandemia, a Lupo se voltou no ano passado para a moda casual e a esportiva. “A linha esporte adaptou-se bem à tendência de home office”, diz a herdeira. A Lupo Esporte deixou de ser considerada uma linha para virar marca e em breve terá um logo próprio.

Parte da fabricação das peças é feita em Araraquara, interior de São Paulo, e no Ceará, onde uma nova fábrica foi adquirida no final do ano passado. No quadro de funcionários, mais de 80% dos colaboradores são mulheres. À frente da empresa há 29 anos, Aufiero inaugurou a primeira loja em um shopping center em 1994. Hoje, são 818 lojas Lupo, Scala e Trifil no total. A loja número mil será inaugurada ainda neste ano? Aufiero desconversa. “Querer eu quero, mas não posso prometer.”

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,91 347 Lupo 1.328.256 732.190 297.274 932.255 1.216.393 Araraquara SP 2 7,40 210 Arezzo 2.923.827 1.612.539 269.290 1.590.580 3.366.326 São Paulo SP 3 7,31 215 Grupo Soma 2.791.678 1.243.767 299.790 7.146.154 10.008.414 Rio de Janeiro RJ 4 6,85 574 Track&Field 434.592 267.320 77.147 267.807 474.906 Osasco SP 5 6,73 289 Vulcabras 1.867.176 1.179.227 313.839 1.356.562 1.995.237 Horizonte CE 6 6,57 73 Lojas Renner 10.571.556 7.537.180 633.112 9.806.621 21.411.985 Porto Alegre RS 7 6,10 247 Grendene 2.342.546 1.896.785 601.005 4.094.330 1.495.932 Sobral CE 8 6,03 435 Grazziotin 854.942 631.772 174.776 747.735 1.084.724 Passo Fundo RS 9 5,70 316 Hering 1.599.011 1.073.495 118.475 1.741.005 2.497.016 Blumenau SC 10 5,70 146 C&A 5.153.205 4.085.486 329.009 2.995.006 8.672.666 Barueri SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com

