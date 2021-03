Fundador da Vitacon mostra por que gosta tanto de ficar em casa

Alexandre Frankel poderia ser garoto-propaganda de seu negócio. De família de construtores, cresceu acompanhando o pai em canteiros de obras. Em 2009 ele criou a Vitacon, empresa especializada em imóveis compactos em regiões de grande atividade comercial.

Dois anos atrás, percebendo a mudança de mercado, lançou dentro da companhia a Housi, um braço de aluguel por assinatura, totalmente digital e livre de burocracias. Pois esse empreendedor que vive de oferecer boa moradia gosta mesmo é de ficar em casa.

Frankel assumidamente odeia viajar e pratica até triatlo no conforto do lar. Se for para sair, que seja para visitar uma obra. “É o que eu mais gosto de fazer”, diz.

A entrevista completa você confere no podcast Casual EXAME, no Spotify.