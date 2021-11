Para a fabricante de cosméticos Dermatus, é Natal desde janeiro

Na Dermatus, marca carioca de cosméticos para a pele com pegada sustentável e sem testes em animais, a preparação para a Black Friday e para o Natal começou no início do ano. O primeiro passo foi uma recauchutada geral na marca. O logotipo mudou e, com ele, a loja virtual. Uma atualização do sistema acelerou o carregamento das páginas. No mesmo embalo, a Dermatus estreou ali um atendimento online dedicado a recomendações de cosméticos de uma nova linha para cabelos. Aí, um diferencial: em vez de apostar em interações automáticas formuladas por robozinhos virtuais, os chatbots, a Dermatus vai preferir usar tecnologia para criar fórmulas únicas de produtos, desenvolvidas com base nas respostas dos clientes.

Para além de interagir com os potenciais clientes, a empresa investiu desde o começo do ano em benesses na logística do produto até o consumidor. O resultado é uma redução no valor mínimo para o frete gratuito no site, de 200 para 99 reais nos municípios do Rio de Janeiro, onde está boa parte da clientela, durante a semana da Black Friday. A promessa de entrega rápida passou a figurar em diversos locais do site novo. E, em paralelo, a empresa recrutou revendedoras terceirizadas para acelerar as vendas de produtos da Dermatus em marketplaces como Americanas e Magalu. O fato de ter começado as mudanças cedo ajudou a Dermatus a ter mais confiança num momento crítico de vendas — a expectativa é que elas intensifiquem os negócios neste final de ano. “Esperamos uma alta de 17% nas vendas no fim de 2021 em relação ao ano passado”, diz Claudia Souza, sócia da Dermatus. Os investimentos vêm num momento de crescimento acelerado. Em 2020, a Dermatus multiplicou por 4 o faturamento, que chegou a 5 milhões de reais.