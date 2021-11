Conheça a estratégia desta franquia de doces para subir as vendas em 30%

O início de uma estratégia para captar novos clientes, como uma megaliquidação, pode parecer contraintuitivo às vésperas do fim do ano. Afinal, por que perder parte das margens na tentativa de atrair clientes justamente em um momento de vendas tradicionalmente mais altas? Pois tem sido essa a estratégia da empreendedora Francielle Faria para bombar o faturamento da American Cookies, rede de franquias de biscoitos amanteigados fundada por ela em 2016.

A expectativa de Faria é uma expansão de 30% nas vendas no final deste ano e, na soma dos últimos 12 meses, triplicar a receita de 6,3 milhões de reais de 2020.

Em boa medida, o otimismo decorre da boa aceitação de uma oferta de até 50% voltada para clientes dispostos a pagar com Mercado Pago, carteira virtual do marketplace Mercado Livre: a cada 30 reais em compras, 15 reais voltam ao consumidor como um incentivo para realizar novas compras na American Cookies. A prática começou no segundo semestre e está por trás de um fluxo aquecido nas 40 lojas da rede. “Virou um bom gatilho para compras”, diz Faria. “A Black Friday se resume a isso, afinal.”

Com as vendas em alta, será necessário expandir o ritmo de contratações de mão de obra temporária, seguindo uma prática do varejo brasileiro, que deverá chegar a um patamar recorde em 2021.

Pela primeira vez em cinco anos, não apenas as lojas estarão recebendo caras novas mas também a matriz da rede, em Brasília. Pelo menos cinco confeiteiros foram recrutados para aumentar a produção e dar conta dos pedidos. Para ter mais assertividade nas contratações temporárias, o time de assistência a franqueados da American Cookies tem ficado de olho em dados sobre a movimentação de visitantes nos shoppings onde a marca está presente — a ideia é colocar mais braços nos locais em que de fato haverá mais demanda.

Em 2021, mesmo com o abre e fecha no comércio causado pela crise sanitária, a American Cookies abriu 30 unidades franqueadas, a maioria em shopping centers.