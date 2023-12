Diversão na praia

O baile d’Os Garotin

Anchietx, Cupertino e Leo Guima. Se você ainda não ouviu esses nomes, tenha certeza de que em 2024 cantará com Os Garotin, trio que mescla samba, soul, funk, R&B e black music. Com quase meio milhão de ouvintes mensais no ­Spotify, o grupo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi finalista por indicação popular na categoria Brasil, em novembro, no Prêmio Multishow, com o single Zero a Cem. Não levaram o troféu para casa, mas conquistaram mais de 4,1 milhões de reproduções no streaming. Neste ano também lançaram o EP de estreia Os Garotin Session, com cinco faixas. “A recepção d’Os Garotin é sempre muito calorosa e festiva. As músicas são muito dançantes, nosso show é um baile, ainda que tenha momentos com algumas músicas mais românticas”, diz Cupertino. No próximo ano o repertório crescerá com o lançamento do primeiro álbum (ainda sem nome definido).

“Estamos com muita expectativa para lançar o álbum em 2024 e para os próximos shows, pois temos uma grande receptividade do público cantando o repertório de Os Garotin Session, e agora ouviremos as pessoas cantarem Os Garotin de São Gonçalo.” Em 2024, o trio tem agenda de apresentações em dez estados e no Distrito Federal. A próxima apresentação será em 6 de janeiro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Enzo por trás de Ferrari

Ferrari com Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone

Depois de interpretar o italiano Maurizio Gucci, Adam Driver estrela outro filme biográfico, desta vez sobre Enzo Ferrari. Com estreia nos cinemas marcada para 8 de fevereiro, o filme explora os bastidores da Fórmula 1, a história do fundador da fábrica e escuderia Ferrari, e os problemas em sua vida pessoal, como o casamento instável com Laura (Penélope Cruz) e a perda do único filho do casal. Ainda que atualmente seja uma próspera marca de carros esportivos de luxo, a Ferrari passou por momentos próximos à falência, ocasião em que Enzo decidiu apostar tudo na icônica corrida Mille Miglia, na Itália.

Ferrari | Nos cinemas a partir de 8 de fevereiro | Com Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone

A Priscilla de Coppola

Priscilla: com Cailee Spaeny, Jacob Elordi e Kamilla Kowal

Dois anos após a estreia de Elvis, que rendeu oito indicações ao Oscar, estreia a biografia de Priscilla Presley, “a mulher do rei”. Desta vez, o cantor é interpretado por Jacob Elordi, enquanto Cailee Spaeny dá voz à protagonista do filme. Com direção de Sofia Coppola, o lado feminino da relação é explorado desde o início do relacionamento do casal, com Priscilla aos 14 anos e Elvis aos 24, até o casamento, a construção da figura de Priscilla, os abusos, a fama, o divórcio e o rock’n’roll. “Foi difícil editar tantos detalhes das memórias de Priscilla. Tentei imaginar como foi crescer naquele mundo pelos olhos dela”, disse Coppola à Vogue. A viúva de Elvis, hoje com 78 anos, é uma das produtoras.

Priscilla | Nos cinemas a partir de 4 de janeiro, com pré-estreias a partir de 26 de dezembro | Com Cailee Spaeny, Jacob Elordi e Kamilla Kowal