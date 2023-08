Negociações com fornecedores e descontos de até 70%: as ações da Johnny Rockets para a Black Friday

A rede de lanchonetes fast food Johnny Rockets aproveita a Black Friday para cortar custos. Fundada nos Estados Unidos em 1986 e presente no Brasil desde 2013, a marca procura os fornecedores com pedidos de desconto em troca de um volume mais amplo de compras. Na conta entram desde insumos centrais do negócio, como carne e pão, até outros mais supérfluos. “Mobilizamos todo mundo a participar da campanha de descontos conosco e, assim, conseguimos economia para o consumidor final”, afirma Antônio Augusto Ribeiro de Souza, master franqueado da Johnny -Rockets no Brasil.

Em 2023, o plano é faturar 3,5 milhões de reais em três dias de Black Friday, 38% mais do que no ano passado. Hoje, a campanha de descontos em novembro é a terceira maior data do calendário do varejo, atrás do Dia dos Namorados e do Dia das Crianças. Neste ano, o foco serão os descontos de até 70% em hambúrgueres e milk shakes comprados nas lojas físicas, de onde vêm 92% dos 100 milhões de reais que a marca fatura no Brasil.