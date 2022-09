De reboques a nióbio

A Randon, fabricante de reboques, semirreboques, vagões, veículos especiais e autopeças, fechou 2021 com receita líquida de 9 bilhões de reais, 67% maior do que a de 2020. O Ebitda foi de 1,3 bilhão de reais, e o lucro líquido bateu em 697,9 milhões de reais, crescimento de 11% e 5%, respectivamente, em comparação com o exercício anterior. “Foi resultado de um conjunto de estratégias nos últimos anos e da demanda aquecida em nossos setores de atuação”, diz Sérgio Carvalho, CEO das Empresas Randon.

O conjunto de estratégias a que ele se refere começa com o aumento da capacidade produtiva (de 46% nos últimos cinco anos), segue com a ampliação do portfólio, principalmente no segmento de peças de reposição, e termina com a expansão das operações internacionais, com destaque para Estados Unidos, Índia, México, Argentina e Uruguai.

Entre os investimentos em inovação está a descoberta de um novo método para a obtenção em larga escala de nanopartículas de óxido de nióbio, feito da recém-criada unidade Nione, cuja fábrica foi inaugurada no final do ano passado em Santa Catarina. O processo é usado em aplicações no aço, no alumínio ou mesmo em uma base anticorrosiva para preservar a durabilidade da cor das peças.

Entre as inovações estão a aquisição da Auttom, de automação, a criação da Conexo, um hub de inovação aberta, e de um fundo para investir em startups, já com nove empresas no portfólio. “É a transformação em todos os pilares: produto, indústria e digital”, diz Carvalho.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,24 82 Randon 9.057.457 5.363.035 884.711 3.274.740 10.719.787 Caxias do Sul RS 2 7,22 37 Weg 23.563.338 17.469.557 3.657.480 14.010.672 23.932.787 Jaraguá do Sul SC 3 6,97 306 Schulz Compressores 1.705.670 1.051.181 192.716 908.481 2.180.790 Joinville SC 4 6,70 511 KSB 598.728 443.801 85.410 257.109 427.308 Várzea Paulista SP 5 6,67 205 Jacto 3.052.814 1.915.730 539.142 1.715.301 2.586.755 Pompeia SP 6 6,67 211 Facchini 2.918.248 1.622.397 446.707 998.243 2.407.480 Guarulhos SP 7 6,65 68 Whirlpool 11.380.278 9.312.094 981.810 2.110.232 9.164.610 São Paulo SP 8 6,64 77 Sotreq 9.986.102 7.068.165 771.650 1.921.738 5.330.687 Sumaré SP 9 6,63 517 Bertolini 580.682 360.815 73.785 165.062 595.410 Bento Gonçalves RS 10 6,62 300 Paraná 1.769.982 1.030.501 165.208 252.871 1.488.901 Curitiba PR

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

