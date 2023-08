Da euforia à realidade

Não foi fechando os olhos para tendências que a EXAME virou a mais tradicional e influente publicação de economia e negócios do Brasil. Também não foi embarcando em euforias que a EXAME se consolidou como um guia para gerações de empreendedores e executivos brasileiros. A reportagem de capa desta edição exemplifica nossa abordagem para a coqueluche do momento nos negócios e na sociedade: as ferramentas de inteligência artificial (IA). Para além da curiosidade e das previsões utópicas e distópicas, como a inteligência artificial está mudando hoje o mundo dos negócios?

Responder a essa pergunta é o objetivo de uma frente ampla dentro da EXAME. Fomos um dos primeiros veículos do Brasil a criar uma editoria específica para o tema, encabeçada pelo jornalista André Lopes (que assina também a capa desta edição com a repórter Raquel Brandão). Além disso, somos pioneiros em cursos que colocam a IA no centro da estratégia das empresas, em nossa plataforma de educação Faculdade EXAME. Reformulamos a gestão interna da companhia para criar o cargo de Chief IA Officer, com Miguel Fernandes. Passamos a usar ferramentas de IA para produzir conteúdos e captar interesses de nossos leitores. Aterrissamos, em resumo, a euforia no mundo real.

Nesta edição, mostramos como a varejista Renner é uma das empresas brasileiras pioneiras em empoderar sua diretoria de dados para ter um papel central nas decisões estratégicas. Atualmente, 74% dos investimentos da empresa vão para tecnologia, ante 30% cinco anos atrás. É uma das tantas companhias do país usando ferramentas de IA na prática, muitas vezes longe dos holofotes, mas com resultados concretos. Elas ainda têm muito a aprender, mas já têm muito a ensinar, e por isso estão na capa desta edição.

Em outra união entre conteúdo, educação e gestão, contamos também como um grupo de gestores públicos brasileiros foi a Stanford estudar tomadas de decisões num mundo em emergência ambiental. Eles aprenderam com acadêmicos como Francis Fukuyama e, agora, tentarão levar as lições para suas áreas. O editor Leo Branco estava lá para jogar luz no conteúdo para os milhões de leitores da EXAME. Ainda na área de políticas públicas, mostramos, em outra reportagem desta edição, as microrreformas que o Brasil precisa levar adiante para manter o bom momento econômico dos últimos meses. Elas são fundamentais para permitir às empresas brasileiras crescerem e investirem, levando para toda a sociedade os benefícios de novidades como as ferramentas de inteligência artificial.

Ao apontar os caminhos e mostrar as boas histórias pioneiras na gestão pública e no mercado privado, a EXAME reforça sua missão de desenvolver o capitalismo brasileiro. Com jornalismo de primeira linha, mas também com educação. Boa leitura!