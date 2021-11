Crise de confiança exige adaptação nas empresas

Nossa vida mudou em um piscar de olhos no ano passado. De uma hora para outra, passamos a trabalhar, estudar, confraternizar e nos relacionar de forma totalmente digital. Ao mesmo tempo que estávamos nos adaptando a essa realidade pandêmica gerada pela covid-19, o mundo continuou a girar, e outras crises surgiram para testar a resiliência da sociedade como um todo e, por consequência, minaram nossa capacidade de confiar.

Em paralelo à crise de saúde global, também estamos passando por uma crise de sustentabilidade, com os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas mais visíveis do que nunca. O mercado também enfrenta uma crise na força de trabalho, com pessoas deixando o emprego e fugindo dos grandes centros urbanos em busca de mais flexibilidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Além disso, a pandemia e as mudanças climáticas fizeram aumentar ainda mais o abismo da desigualdade, seja ele em remuneração, acesso à educação, saúde, seja sistema de justiça para as populações mais vulneráveis.

Quando inserimos todas essas questões em um panorama mais amplo, podemos ver que estamos passando por uma verdadeira crise de confiança. Segundo o Edelman Trust Barometer 2021, a confiança da população em instituições como governos, ONGs e organizações de mídia diminuiu. Por mais que estejamos mais conectados do que nunca, essa digitalização também tornou difícil para nós saber em que ou em quem acreditar. Uma boa parcela da população já não tem fé de que seus governantes são capazes de resolver esses problemas e espera que as grandes corporações e seus CEOs falem abertamente sobre questões sociais, abracem a sustentabilidade e pensem mais em como fazer o bem ao mundo no longo prazo e menos em lucro no curto prazo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de empresas confiáveis.

Para a Salesforce, empresas confiáveis são aquelas que fazem da confiança seu maior valor e que buscam nutri-la em seus relacionamentos com colaboradores, clientes, parceiros e comunidades. Como já foi dito aqui antes, elas baseiam seus valores em cinco pilares principais: a confiança, pois os consumidores não querem fazer negócios com empresas em que não conseguem acreditar, eles buscam relacionamentos mais diretos e verdadeiros; foco nos clientes, já que eles estão cada vez mais exigentes e anseiam por atendimento e soluções personalizadas; hub digital, ou seja, ter um ambiente de trabalho digital e conectado que possibilite que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo se tornou mais importante do que o próprio escritório físico; a sustentabilidade é outro pilar importante, uma vez que as empresas têm o dever moral de proteger o planeta e torná-lo um lugar melhor para as gerações futuras, seja reduzindo sua pegada de carbono, seja utilizando fontes de energia renováveis; e, por fim, uma empresa confiável preza pela saúde e pela segurança de funcionários, clientes e das comunidades. Afinal, empresas nada mais são do que um conjunto de pessoas unidas em busca de um objetivo em comum, e essas pessoas precisam se sentir cuidadas e acolhidas.

Quando falamos em empresas confiáveis, não queremos dizer apenas companhias privadas. Esses são valores que podem ser seguidos por governos, ONGs, organizações sem fins lucrativos, instituições de ensino e quaisquer outras instituições ou grupos que queiram transformar a forma como atuam, buscando recuperar a confiança da sociedade por meio de valores e práticas honestos, transparentes, inclusivos, diversos e que façam do mundo um lugar melhor.

Essa mudança de valores não precisa acontecer de uma hora para outra ou em grande escala. O mais importante, e também a parte mais difícil, é ter iniciativa e dar o primeiro passo. Mas as empresas que tiverem coragem de desbravar esse caminho estarão mais bem posicionadas no futuro para colher os frutos de seus esforços.

