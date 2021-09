Dicas de cursos, podcasts e livros para lideranças

LIVRO - Marca pessoal na era das redes

Ter uma presença digital tornou-se essencial na pandemia. A americana Brittany Hennessy, agenciadora de influenciadores, desvenda o estilo de vida de criadores de conteúdo e dá pistas de como fortalecer sua marca.

#influencer — Construindo sua marca na era das mídias sociais (Editora Alfacon) | Brittany Hennessy | Preço: R$ 39,90 | Páginas: 250

-

CURSO - O poder do growth marketing

A EXAME Academy, unidade de educação da EXAME, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, lança um MBA executivo em growth marketing e vendas digitais. No curso, temas essenciais às PMEs, como posicionamento de marca, vendas e técnicas para ganhar escala.

Informações: lps.exame.com/mba-marketing-digital

PODCAST - Tirando tudo do papel

No podcast How I Built This, o jornalista americano Guy Raz entrevista empreendedores dispostos a mudar o statu quo. Raz foi descrito pelo The New York Times como um dos podcasters mais populares da história.

Onde ouvir: n.pr/2X2zJsD

Saiba tudo sobre a edição deste ano do Melhores e Maiores, o evento de maior prestígio para as empresas brasileiras