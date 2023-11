Cidades que resistem

O engenheiro Luciano Machado tem um propósito: preparar as cidades brasileiras para o impacto do aquecimento global. “O Brasil não teve um crescimento ordenado e segue sem ter”, diz. Machado é fundador da MMF, uma empresa de geotecnia, ramo da engenharia voltado para o preparo do solo para receber grandes obras, como barragens, estradas e prédios.

Fundada em 2014, a MMF deve fechar o ano com receita de 10 milhões de reais, dez vezes o valor de 2020. A rápida expansão veio a reboque de uma guinada ESG da empresa, que vem sendo cada vez mais contratada por governos interessados em evitar desastres ambientais, infelizmente cada vez mais comuns em meio a ondas de calor recorde em algumas regiões — e chuvas torrenciais em outras. “Já sabemos onde vai chover e quanto vai chover”, diz ele. “Não é aceitável ouvir que não é algo previsto quando um desastre acontece.”

Em Campos do Jordão, estância turística no interior paulista, a empresa está auxiliando a prefeitura a mapear casas com risco de desabamento. “Hoje se fala muito em diminuir as emissões de carbono, mas deveríamos pensar em como vamos preparar a cidade para o aquecimento global”, afirma ele.