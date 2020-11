Casa de praia sem dor de cabeça

ímbolo do início da pandemia no Brasil, o Txai almeja virar referência em matéria de casa de praia no chamado novo normal. O resort em Itacaré, na Bahia, foi palco do comentadíssimo casamento de Marcelo Bezerra e Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, no qual vários convidados contraíram o novo coronavírus, incluindo a influenciadora digital. No terreno ao lado, que também soma cerca de 400.000 metros quadrados, o empreendimento lança em dezembro um segundo, o Vilas do Sul.

Trata-se de um condomínio de casas de praia com 39 terrenos que variam de 1.500 a 13.000 metros quadrados. Preços? De 850.000 a 3,8 milhões de reais (os mais caros são os mais próximos da praia, e não os maiores). Como na Fazenda Boa Vista, os compradores podem erguer suas casas por conta própria, como bem entenderem, ou encomendar um imóvel pronto, por 2,5 milhões de reais a mais.

Os projetos disponíveis, ambos com quatro suítes, são assinados pelo arquiteto Marcelo Montoro e pelo escritório Hueb Ferreira. Fechada a compra, a incorporadora por trás do condomínio, a Develop Brasil, que tem sócios em comum com o Txai, promete a entrega em até um ano. O complexo ainda prevê dez bangalôs, a 2,5 milhões de reais cada um, todos voltados para o mar e com duas suítes.

Até aí nada de novo. O que diferencia o Vilas do Sul são as facilidades ofertadas aos proprietários. Para começar, a segurança, a manutenção e a limpeza das casas ficam a cargo do condomínio, que promete abrir cada uma delas para ventilar dia sim, dia também. “Todo mundo que tem uma casa de praia pode ser surpreendido por uma ligação do caseiro pedindo as contas ou dizendo que o ar-condicionado quebrou. No Vilas do Sul todas as chateações do tipo são resolvidas por nós”, promete José Romeu Ferraz, que preside o Txai e é sócio da Develop Brasil.

A taxa condominial, de 3.500 a 5.000 reais por mês, também permite o livre acesso às áreas sociais e de lazer do resort. Quer alugar sua casa quando não for usar? O condomínio se encarrega de todos os trâmites e até da retirada e do armazenamento dos pertences que você não quer deixar à vista de terceiros. Os ganhos anuais com o aluguel de uma casa do tipo, estima-se, podem chegar a 150.000 reais, já descontadas as taxas mensais. E dá para faturar tudo isso e ainda assim desfrutar da residência por algumas semanas, desde que não sejam as do Carnaval e as do fim do ano.

A Develop Brasil aposta duplamente no modelo. Também em dezembro, dá início às vendas de seu segundo empreendimento do gênero, o Vilas Altos de Trancoso. Em um dos destinos mais badalados do sul da Bahia, ocupa um terreno de 100.000 metros quadrados a 5 minutos de caminhada do Quadrado e a poucos passos da Praia dos Coqueiros.

Terá 19 casas, todas projetadas pelo arquiteto Gui Mattos e erguidas, sob encomenda, pela incorporadora (construir por conta própria aqui não é possível). Os imóveis terão três suítes, alguns vão dispor de piscina e os menores somam 233 metros quadrados (preços a partir de 3,2 milhões de reais). A 5.000 ­reais por mês, o condomínio também se incumbe da segurança e da manutenção das casas e de ­alugá-las, caso os donos desejem.