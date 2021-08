Flexitarianismo: saiba mais sobre a dieta que mistura carnes e vegetais

“O melhor dos dois mundos”, diz Patricia Cavalcante, nutróloga especializada em medicina do estilo de vida, sobre a dieta flexitariana. Sem abrir mão da proteína animal, no flexitarianismo leguminosas e grãos entram no cardápio como substitutos às carnes. Mas não todo dia. Trata-se de uma espécie de segunda-feira sem carne em versão estendida, visto que um bife mal passado ainda é bem-vindo — desde que com parcimônia.

Mais do que um modismo, o flexitarianismo é uma tendência alimentar. Com o aumento das preocupações com a saúde e com o meio ambiente, aceleradas pela pandemia, a adesão a essa dieta passou de 29% em 2018 para 50% em 2020, segundo dados da pesquisa O Consumidor Brasileiro e o Mercado Plant-based, realizada pelo Ibope e coordenada pelo The Good Food Institute (GFI).

É fácil entender a boa aceitação do flexitarianismo. Para quem tem preocupação com saúde e ambiente, mas aprecia um bife suculento, é um caminho bem mais suave do que adotar de vez o vegetarianismo. A pesquisa do Ibope apontou ainda que os entrevistados reduziram a ingestão de carne em 50% durante um ano. Para 47% destes, houve a preocupação de substituir a proteína do prato por legumes, verduras e grãos.

Sem abrir mão da textura e do sabor das carnes animais, alimentos plant-based surgem como uma opção para os flexitarianos e impulsionam o mercado de proteínas alternativas. Nas gôndolas dos supermercados surgem cada vez mais opções de congelados como salmão de ervilha, hambúrguer de beterraba e almôndega de shitake. Atualmente, as foodtechs dos alimentos plant-based ocupam 30% da seção de hambúrgueres congelados da rede de supermercados Pão de Açúcar. Entre elas está a marca The New Butchers. Com produção mensal de 80 toneladas, para além dos discos de carne vegetal, o cardápio da empresa inclui itens pouco convencionais, como peixes vegetais, como bacalhau e salmão.

Para Bruno Fonseca, fundador da marca, a proposta é levar ao consumidor um produto com textura e sabor de carne animal, porém feito à base de plantas. “Para isso usamos tecnologia de extrusão que transforma as fibras vegetais”, diz ele. Com uma planta fabril de 2.000 metros quadrados, a empresa conta ainda com um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dos produtos. “Temos uma escolha criteriosa dos ingredientes que inserimos em nossos produtos porque possuí­mos um grande foco na questão da saudabilidade”, explica.

-

Para a nutróloga Patricia Cavalcante, porém, é importante ficar atento aos ingredientes dos produtos. “Até que ponto é melhor trocar um alimento pouco processado por outro ultraprocessado?”, questiona. De fato, segundo o relatório, a troca de consumo de carne animal por proteínas vegetais processadas nem sempre é a opção mais saudável. O problema, segundo o relatório do Ibope, pode ser a alta concentração de sódio.

Na tentativa de ser um ponto fora da curva dos alimentos artificiais, o Açougue Vegano faz da alimentação saudável seu posicionamento de marca. Criada em 2016 pelos amigos Celso Fontes e Michelle Rodriguez, a empresa possui restaurantes próprios e seis franquias com delivery no país. Entre os pratos prontos estão moqueca de banana e estrogonofe de shitake e grão-de-bico. Do total de consumidores da marca, 58% não se dizem veganos ou vegetarianos. “Muitas pessoas vão aos nossos restaurantes pela experiência de provar um prato diferente e nem por isso se tornarão veganos e vegetarianos”, comenta Fontes, que se declara flexitariano. Já Rodriguez é vegana há mais de 15 anos.

A marca da dupla carioca já foi degustada pela cantora americana Alicia Keys e pelos músicos do Guns N’ Roses e do Red Hot Chili Peppers em suas passagens pelo Rock in Rio, em 2019. De lá para cá, o número de clientes aumentou, assim como os pedidos de franqueados, que já passam de 300. O Açougue Vegano registrou crescimento de 70% no ano passado em relação ao anterior, com um aumento de 52% em pedidos por delivery. Para Fontes, o diferencial dos produtos está no sabor e na textura. “Muitas vezes os rótulos dos produtos de outras marcas não têm nada de plant-based”, critica o empresário, fazendo referência aos aditivos artificiais presentes na lista de ingredientes. “Prezamos por uma produção natural.” E completa, com o que poderia ser considerado o mantra do flexitarianismo: “O ideal é sempre buscar equilíbrio em tudo”.