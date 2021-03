Boa imagem: as empresas e líderes mais bem-vistos em 2020

Numa crise, manter a reputação respeitada é um desafio ainda mais enroscado do que em condições normais para líderes e empresas. Como atender bem os diversos públicos em tempos tão incertos como os de uma pandemia? A julgar pelos resultados da 7a edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), um dos principais termômetros de quem está bem na fita nas empresas brasileiras, a boa imagem antes da pandemia contou pontos a favor no turbilhão: a liderança de 2019 se manteve inalterada em 2020 nos quesitos empresa (Natura) e líder (Luiza Helena Trajano).

Para os organizadores da pesquisa, são negócios que conseguiram manter a casa em ordem e impulsionaram a responsabilidade social. “Essas ações tiveram ainda mais relevância no ano passado”, diz Lylian Brandão, diretora-geral da Merco Brasil. Negócios demandados na quarentena também ganharam espaço no ranking: o app iFood, por exemplo, subiu 63 posições e chegou ao 35o lugar.