Ano novo sem estoque velho: como esta franquia usa a Black Friday para queimar produtos

Após um primeiro semestre com muitas incertezas na economia brasileira, a segunda metade de 2023 promete ares melhores. Os juros começaram a cair. A expectativa dos economistas para o PIB de 2023, de uma alta de 2,5%, é bem mais animadora que a do começo do ano. Tudo isso faz muito varejista apostar as fichas na Black Friday deste ano para recuperar as vendas perdidas nos últimos meses.

Poucos negócios aguardam tanto a data como a rede de papelarias Magnólia, de Brasília. Aberta em 2018, pelo casal Igor Vendas e Julia Hueb, pelos irmãos Fillipe e Thiago Janiques, e pelo amigo de todos Vitor Viana, a Magnólia é um tipo de negócio pródigo em produtos perecíveis — quem vai querer comprar uma agenda de 2023 no fim de 2023?

Por essas e outras, os sócios estão acostumados a saldões, de tempos em tempos, para limpar o estoque de agendas, planejadores pessoais, cadernos e outros produtos. As ofertas colaboraram para a expansão da Magnólia, hoje um negócio com faturamento anual de 38 milhões de reais e uma rede com 85 quiosques franqueados.

Com a Magnólia se prepara para a Black Friday

Mesmo longe de vender os produtos mais ansiados pelos consumidores na Black Friday, os sócios da Magnólia preparam o negócio para a data com pelo menos três meses de antecedência. Tudo começa com a seleção dos produtos em oferta. Geralmente, entram em promoção itens com giro altíssimo ou prestes a sair de linha nas fábricas.

Neste ano, cerca de 400 produtos terão preços promocionais — algumas agendas 2024, lançadas a partir de setembro, deverão entrar também no saldão. Do total, 60% serão vendidos pela metade do preço usual, e alguns itens terão descontos de 70%.

“Pode parecer óbvio, mas o segredo é oferecer promoções reais para os clientes”, diz a sócia Julia Hueb. “Na Black Friday os clientes conseguem de fato aproveitar um superdesconto em um item que eles já desejavam ao longo do ano.” A comunicação do portfólio em oferta fica por conta da franqueadora, mas quem está na loja tem aval para decidir o que entra ou não na promoção. “Eles podem escolher de acordo com o estoque de cada loja”, diz Hueb.

O modelo de negócios da Magnólia é o de quiosques em corredores de shopping centers. Em razão do abre e fecha do comércio devido à pandemia, a rede criou um comércio eletrônico com facilidades nos meios de pagamento. Por ali, além de cartões de crédito, dá para comprar via Pix.

As duas formas são as preferidas por 70% dos brasileiros com alguma intenção de compra na Black Friday, de acordo com dados das empresas de tecnologia Neotrust e Pmweb (veja gráfico na página 16). Com a chegada da loja virtual, vieram também os investimentos em marketing online direcionado a conquistar os clientes em ambos os canais — on e offline (veja os termos com mais chances de causar a abertura de um e-mail marketing no gráfico acima).

Relevância da Black Friday para o negócio

Tudo isso tornou a Black Friday uma data relevante a ponto de motivar uma corrida para abertura de lojas no esquenta para a campanha de vendas. Neste ano, os sócios preveem 15 novas unidades até novembro.

“Muita gente aproveita o embalo da data para investir na marca”, diz. A expectativa para novembro deste ano é faturar 6 milhões de reais, alta de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para os sócios, a data já significa o início de uma temporada de vendas altas que inclui o Natal e só termina com a volta às aulas, em fevereiro. “Para nós, a preparação do retorno do período escolar já se mistura ao da Black Friday”, diz Hueb.