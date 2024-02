Abilio e a busca constante pela excelência

Em um mundo tomado por posts de poucas linhas e vídeos de poucos segundos, as revistas seguem como uma mídia capaz de eternizar personagens e momentos. Todos os meses, os editores da EXAME, cientes de sua responsabilidade, selecionam os assuntos e os personagens com peso histórico que justifiquem seu protagonismo. A ideia, sempre, é servir de um guia de sua época para os leitores que porventura folhearem suas páginas no futuro. O desafio, como era de esperar, não fica mais fácil com o passar do tempo. O volume de notícias, afinal, só faz crescer. Nos dois últimos dias de preparação desta edição, por exemplo, dois fatos para lá de relevantes mudaram, metaforicamente, claro, a forma como a Terra gira.

Na sexta-feira, dia 16, os principais portais do mundo traziam como manchete a morte na prisão de Alexei Navalny, opositor do presidente russo Vladimir Putin. O presidente americano, Joe Biden, culpou Putin pelo acontecido. As consequências para a geopolítica global são imprevisíveis. Por um misto de sorte e competência, já tínhamos um conteúdo especial que trata de destrinchar o modus operandi do mandatário russo: uma entrevista com o jornalista Simon Shuster, correspondente da revista Time na Ucrânia, e autor de uma recém-lançada biografia de Volodymyr Zelensky. Em uma conversa com o repórter Rafael Balago, Shuster conta detalhes dos meses que passou no bunker do líder ucraniano e aponta possíveis caminhos para o fim da guerra. Após a morte de Navalny, cada palavra ganha ainda mais relevância.

Já na segunda-feira, dia 19, a equipe da EXAME precisou preparar às pressas uma reportagem sobre um assunto para o qual definitivamente não estava preparada. A capa desta edição traz uma reportagem especial sobre o empresário Abilio Diniz, morto no dia anterior aos 87 anos, 24 horas antes de a revista ir para a gráfica. Abilio foi protagonista do ambiente de negócios no Brasil ao longo das quase seis décadas de história da EXAME. Foi o empresário mais retratado em nossas capas, tamanha sua capacidade de reinvenção e sua ambição por liderar o varejo no Brasil e no mundo. Entre inovações, aquisições e disputas societárias, Abilio estampou 13 capas da EXAME­ — 14, com esta.

A última visita de Abilio à EXAME foi em agosto de 2023, quando relembrou seu legado em uma entrevista sobre os 50 anos da premiação Melhores e Maiores. Abilio relembrou suas capas e seus feitos. E contou na conversa com o editor Ivan Padilla que, em toda sua vida, buscou ser sempre o melhor. “Ser o maior pode ser consequência”, dizia. Seu legado está na reportagem de capa desta edição, e seguirá marcando gerações de empreendedores.