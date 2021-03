A verdadeira transformação digital

Transformação digital não é um assunto novo — os especialistas vêm falando nela há mais de uma década —, mas ganhou enorme relevância e sentido de urgência com a pandemia de covid-19. Da noite para o dia, empresas no mundo inteiro tiveram de adotar tecnologias digitais para a sobrevivência de seu negócio, seja para possibilitar o trabalho remoto, seja para garantir o atendimento de clientes no “novo normal”.

A digitalização forçada não ocorreu apenas no mundo empresarial. Atingiu todas as esferas da vida humana, da saúde à educação, do transporte ao entretenimento. E está claro que esse é um caminho sem volta. Uma projeção da consultoria IDC aponta que, de 2020 a 2023, os investimentos em transformação digital no mundo vão somar 6,8 trilhões de dólares. A digitalização estará por trás da produção de 65% do PIB global.

É importante lembrar que, para fazer a transformação digital, não basta comprar mais equipamentos e substituir o analógico pelo digital. Ela exige, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. A incorporação de novas tecnologias só faz sentido se acompanhada de uma disposição para melhorar os processos, aumentar a eficiência e promover uma cultura de inovação. Como mostra uma das reportagens desta edição, para oferecer um serviço público eficiente, não adianta digitalizar a papelada — é preciso simplificar os processos e eliminar a burocracia.

Lançada em 2008, a EXAME CEO surgiu com a ambição de gerar insights aos executivos de alta gestão, responsáveis pela tomada de decisões estratégicas nas empresas. Depois de um hiato de um ano, está retornando agora por meio de uma parceria com a Salesforce, líder global em CRM. Com o mundo em acelerada mudança por causa da pandemia, o momento não poderia ser mais oportuno. Que a leitura das próximas páginas ajude os CEOs a tomar as melhores decisões num mundo que nunca mais será o mesmo.