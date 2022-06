Fisioterapeuta cria curso online para profissionais da área e espera faturar R$ 8 mi em 2022

A fisioterapeuta Walkyria Fernandes, de Natal, aproveitou a imagem positiva da fisioterapia brasileira no exterior para empreender. Em 2020, ela fundou o RCA360, um curso online voltado para profissionais da área.

A pegada do RCA360 é focar a prevenção de problemas musculares, e não só o tratamento de lesões. Em 2022, Fernandes espera receitas de 8 milhões de reais, o dobro do ano passado.

Hoje são 5.000 alunos, espalhados em 14 países. A procura no exterior decorre da reputação dos fisioterapeutas brasileiros. “Temos a fama de nos importarmos mais com o paciente e de dar um tratamento humanizado”, diz. Entre os países com mais alunos estão Portugal e Uruguai.

Por ora, o curso só tem aulas em português. Nos planos de Fernandes está a gravação de aulas em outros idiomas. Para ganhar destaque em meio à imensidão de cursos online, Fernandes e sua sócia, Rayssa Mariana, investiram 80.000 reais em cursos de marketing digital, principal canal do RCA360 para a captação de clientes de fora do país.

Conquiste um dos maiores salários no Brasil e alavanque sua carreira com um dos MBAs Executivos da EXAME Academy.