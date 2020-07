A depressão é uma das inspirações de Projota em seu novo álbum

Atenção aos números do rapper Projota. Ele já emplacou 14 músicas entre as dez mais tocadas nas rádios brasileiras, detém as marcas de 6 milhões de inscritos em seu canal, mais de 1,5 bilhão de visualizações e mais de 4,5 milhões de seguidores no Spotify e é um dos dez artistas mais vistos da Vevo na última década. Entre seus parceiros estão nomes como J Balvin, Anavitória e Anitta.

A visibilidade lhe rendeu críticas da turma do rap e uma depressão que durou dois anos. A doença serviu de inspiração para Salmo 23, uma das quatro músicas que compõem seu novo álbum, Tempestade numa Gota d’Água, lançado nas plataformas digitais no fim de maio.

O destaque é a faixa Ombrim, com clipe dirigido por Lázaro Ramos, que também atua no vídeo ao lado da mulher, Taís Araújo. Em Sai de Rolê, ele fala sobre abordagens inconvenientes a mulheres. Outras faixas serão lançadas até o fim do ano para completar o álbum. Sobre os recentes protestos antirracistas, diz: “Espero que façam diferença. Canto rap há 19 anos e ainda não vi mudanças”.