Da pandemia à Copa do Mundo, EXAME lista 22 ideias para 2022

Um dos maiores sucessos de bilheteria no cinema de 1973, Soylent Green é uma ficção distópica sobre o mundo num longínquo ano de 2022. Há muito mais gente do que recursos naturais — só em Nova York são mais de 40 milhões de habitantes. O aquecimento global elevou as temperaturas na metrópole americana a mínimas de 30 graus Celsius. Quase toda a produção de alimentos na Terra ficou inviá­vel pela poluição. Um pote de geleia custa 150 dólares. A falta de comida compromete a existência humana.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

Precursor de outros dramas com uma visão bastante sombria sobre o futuro, como Blade Runner e Mad Max, Soylent Green vislumbrou um 2022 bem diferente do que está por vir. Os recursos naturais ainda estão dando conta de um planeta com 7 bilhões de pessoas. A cidade de Nova York, com 8 milhões de habitantes, segue palco de invernos rigorosos e poucas vezes viveu um ciclo de prosperidade tão grande como nos anos que antecederam a pandemia. Um pote de geleia custa menos de 5 dólares.

Dito isso, um olhar atento a Soylent Green pode ajudar a entender desafios do 2022 real. O planeta terá ainda de lidar com os efeitos da pandemia, um desastre sanitário e ambiental. O aquecimento global, embora diferente da ficção hollywoodiana, é real. Sem uma mudança brusca nas emissões de carbono, o planeta deverá aquecer 3 graus Celsius até 2100. A crise sanitária colocou milhões de pessoas na pobreza e agravou a desigualdade.

A divisão política está acirrada como há muito não se via. Também sobram oportunidades. Nunca houve tanto dinheiro para boas ideias. Negócios como carros por assinatura prometem uso eficiente dos recursos. A responsabilidade social só cresce. A pandemia deve virar uma endemia. A seguir, especialistas em diversos temas ouvidos pela EXAME indicam 22 tendências capazes de impactar 2022.