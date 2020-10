Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia de covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A EXAME Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na EXAME Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1. Operar na bolsa em 30 dias

Em um primeiro momento, a profissão de trader parece ser apenas para especialistas que passaram anos estudando o mercado financeiro. A experiência com certeza aperfeiçoa a prática, mas para Joaquim Paiffer, trader e sócio fundador da Atom, “para os mais acelerados, é possível aprender a operar na bolsa de valores em até 30 dias”.

Mas ele, que começou no mercado financeiro aos 19 anos, afirma que a velocidade é o fator menos importante no processo de aprendizado. “Quem gosta de estudar com calma e tranquilidade, são pelo menos seis meses para aprender a profissão, mas cada um tem o seu tempo e não é preciso se preocupar com a velocidade que os outros aprendem porque esse processo é algo para você crescer”, diz. Confira como se tornar um trader em até 30 dias.

2. Renda fixa, renda variável e fundos de investimento

De 2017 a 2019, 800.000 pessoas físicas se registraram para começar a aplicar na B3, a bolsa de valores brasileira. Neste ano, apesar da pandemia, mais 500.000 entraram no mercado. No total já são mais de 2 milhões de brasileiros que investem em renda variável. Mas o que é renda variável? O mundo dos investimentos é gigantesco, existem vários tipos diferentes, mas a EXAME Research explicou os três que são os mais populares: a renda fixa, a renda variável e os fundos de investimento. Confira.

