Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A Exame Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na Exame Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1.Relatório gratuito do Magazine Luiza

O Magazine Luiza tem um histórico de valorização bastante forte na bolsa. As ações ON da companhia (MGLU3) acumulam alta de cerca de 90% em 2020 enquanto o Ibovespa registra uma queda perto de 16%. Além disso, a empresa tem investido na expansão de seu ecossistema, comprando empresas de outros setores como a Netshoes e a startup de entrega de comida AiQFome. Considerando todo esse cenário, mais o crescimento do varejo online impulsionado pela pandemia de covid-19, o time de analistas da EXAME Research desenvolveu uma tese de investimentos sobre as ações ON do Magazine Luiza. Você pode baixar o relatório gratuitamente AQUI.

2. 4 dicas para conseguir uma renda extra

Nem sempre (ou quase nunca) o salário parece ser o suficiente até o fim do mês. Às vezes as contas e obrigações acabam ultrapassando os ganhos mensais, mas é exatamente nesse momento que você corre o risco de entrar em uma crise que pode prejudicar toda a sua vida financeira: as dívidas.

Para evitar um endividamento ou até mesmo sair dele, a opção pode ser cortar os gastos e/ou aumentar a renda. Mesmo que pareça complicado e que você ache que não tem tempo, existem algumas formas de conseguir um dinheiro extra para aumentar o orçamento. Confira algumas dicas da Exame Research

3. Carteira de ações Exame Research

Assim como no mês passado, quando o Ibovespa caiu 4,8%, não se descarta que o mercado financeiro continue a registrar uma alta volatilidade em outubro. Por conta disso, a EXAME Research mantém sua estratégia de diversificação balanceada entre ativos de crescimento e ativos de valor em sua carteira de ações recomendadas para o período. Para isso, reforçou a diversificação no setor financeiro, incluindo papéis do Bradesco e da BB Seguridade.

4.Bitcoin: O Ouro 2.0

O bitcoin surgiu em 2008 como o primeiro dinheiro digital descentralizado que ganhou representatividade global. A criptomoeda surgiu com a proposta de ser um dinheiro de pessoa para pessoa, mas com o passar do tempo ganhou outras dimensões. Na live “Bitcoin: O Ouro 2.0”, Nicholas Sacchi explicou como a criptomoeda mais famosa se tornou uma espécie de ouro digital.