Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A EXAME Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na EXAME Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1. Parceria EXAME Academy e B3: curso gratuito de minicontratos

Em uma parceria inédita com a B3, a bolsa de valores brasileira, a EXAME Academy lançou um curso totalmente gratuito sobre como investir em minicontratos. As aulas, que serão dadas por traders e analistas do BTG Pactual Digital, estão disponíveis e podem ser acessadas aqui.

O curso é voltado para quem já tem experiência em renda variável, mas quer dar um novo passo nos investimentos e começar a operar minicontratos. O objetivo é dar suporte para investidores que desejam realizar operações mais sofisticadas na bolsa de valores.

2. Como funciona a poupança?

Quando você teve seu primeiro emprego e ganhou seu primeiro salário, onde foi que você guardou parte do dinheiro? (Se é que você guardou e não gastou tudo). É bem possível que a resposta da maioria das pessoas seja a mesma: a poupança. Mas apesar de ser o investimento mais conhecido entre os brasileiros, a poupança está longe de ser uma das melhores escolhas. Você sabe como a poupança realmente funciona? A EXAME Research preparou uma matéria te explicando os principais pontos do mais comum investimento no Brasil.

3. Aplicativos para guardar dinheiro

Economizar dinheiro é uma tarefa difícil para a maioria da população. No Brasil, apenas 38% das pessoas guardaram algum dinheiro em 2019, segundo uma pesquisa feita pela Anbima. Os motivos são muitos e vão desde as muitas contas para pagar até a falta de organização.

Para este último há uma importante aliada que pode ajudar a fazer o salário render mais: a tecnologia. A EXAME Research separou uma lista com alguns aplicativos e sites que podem te ajudar a economizar dinheiro no dia a dia. Tudo ao alcance de suas mãos.

4. Questão Macro

É provável que você já tenha ouvido falar que o risco fiscal impõe um prêmio maior nos juros. Esse alerta é feito a todo momento por autoridades como o presidente do Banco Central. Isso significa, entre outras coisas, que o nível historicamente baixo da Selic, taxa básica da economia, pode não ser sustentável.

E esse foi o tema do Questão Macro desta semana. Os economistas Álvaro Frasson, do BTG Digital, e Arthur Mota, da EXAME Research, e a editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano explicaram essa questão, além de comentar os principais assuntos econômicos da semana. Você pode conferir tudo aqui:

5. Fiis em EXAME

No Fiis em EXAME, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre fundos imobiliários com o especialistas Arthur Moraes, que é doutorando em administração pela FEA USP, mestre em administração com ênfase em finanças pela Fecap, pós-graduado em produtos financeiros e gestão de risco pela FIA, graduado em direito pela Unip.

Toda sexta, Arthur recebe um convidado ao vivo para falar sobre todas as questões envolvendo os FIIs. Você pode conferir o episódio desta semana, que foi com Moise Politi, sócio da Rec gestão de Recursos. Além disso, você também pode enviar sua dúvida para o Arthur responder no próximo episódio do FIIs em EXAME. Cadastre-se em: https://bit.ly/320VYgY