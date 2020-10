Qual é a diferença de renda fixa, renda variável e fundos de investimentos

De 2017 a 2019, 800 mil pessoas físicas se registraram para começar a aplicar na B3, a bolsa de valores brasileira. Neste ano, apesar da pandemia, mais 500 mil entraram no mercado. No total já são mais de 2 milhões de brasileiros que investem em renda variável. Mas o que é renda variável?

O mundo dos investimentos é gigantesco, existem vários tipos diferentes, mas há três que são os mais populares: a renda fixa, a renda variável e os fundos de investimentos.

A renda fixa é a modalidade de investimento mais procurada pelos investidores que procuram rendimentos mais estáveis e segurança. Ela é chamada renda fixa justamente porque possui uma rentabilidade “mais certa” e também porque pode ser fixada em um percentual mensal ou seguir algum índice como a taxa Selic, o CDI, a inflação ou outro.

A poupança, por exemplo, é um investimento em renda fixa. Outras opções são CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA, Letra de Câmbio, CRI/CRA. Ela pode ser emitida por instituições financeiras privadas e públicas, como os bancos, empresas ou pelo governo. Na renda fixa você empresta o dinheiro para o banco ou governo e eles te pagam uma rentabilidade por isso.

Já os fundos de investimentos, como o próprio nome já explica, são a junção de diversos investimentos administrados por gestores. O gestor é uma pessoa experiente do mercado, que trabalha com investimentos o tempo todo e entende muito da área muito melhor do que todos que não trabalham nesse meio. Essa é uma boa opção para quem não quer ficar apenas na renda fixa, quer se arriscar em outros mercados, mas não tem muitos conhecimentos sobre ações ou outros ativos.

O terceiro principal tipo de investimentos é a renda variável. Nesse caso, não é possível definir o quanto o seu dinheiro vai render em determinado período. E por esse motivo, a renda variável geralmente é uma aplicação de maior risco. Mas olhando por outro lado, o retorno da renda variável também pode ser muito maior e em um espaço de tempo mais curto.

Quando você investe em renda variável não há uma garantia de quanto será a sua rentabilidade. Se você ganhará dinheiro, se perderá ou se seu patrimônio vai continuar o mesmo. Os ativos de renda variável, como ações de empresas, por exemplo, são influenciados por diversos fatores, desde mudanças internas na empresa até por acontecimentos mundiais, como uma pandemia, por exemplo.

Eles podem ser influenciados de forma negativa, e desvalorizarem, quanto de forma positiva, e terem uma grande alta. A diferença entre conseguir ganhos a longo prazo na renda variável é saber onde você está investindo o seu dinheiro, não comprar ou vender ativos por impulso.