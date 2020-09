Por que as pessoas não deveriam querer ficar ricas

Por que as pessoas querem ficar ricas? Essa pergunta pode ter várias respostas diferentes. Pode ser para comprar o melhor carro do ano, ou ter uma mansão, ou para viver confortavelmente com segurança. O motivo ainda pode ser nunca mais querer trabalhar. Mas ninguém deveria buscar ficar rico.

Não importa qual é o objetivo, mas existe algo que todos que querem ficar ricos deveriam buscar: a liberdade financeira. Pode parecer exagero, mas liberdade financeira é poder fazer o que você quiser em relação às suas finanças. O caminho para alcançar a liberdade financeira tem duas opções, os investimentos e o empreendedorismo. Hoje nós vamos explicar o primeiro.

Você também já deve ter escutado em algum lugar que investir é para quem é muito rico, e tem experiência no mercado financeiro. Não é verdade. Investir é uma das poucas opções para ter um futuro garantido. Abrir um negócio é a outra opção (ótima também), mas investir o seu dinheiro e fazer ele trabalhar pra você é o caminho que muitos seguem, porque funciona.

O senso comum de que é preciso ser rico e experiente para começar a investir é mentira, mas não totalmente. Se olharmos para o setor algumas décadas atrás, de modo geral esse era mesmo o perfil dos investidores. E os motivos são dois: acesso e informação.

Era muito mais complicado acessar uma plataforma de investimentos e não havia tanta informação disponível para todo mundo acessar onde e quando quiser. Agora isso é completamente diferente e você só não aprende e começa a investir se não quiser.

Hoje, além de toda a variedade de conteúdo — boa parte gratuitos — sobre investimentos na internet, ainda é possível investir do celular. Diversas corretoras já têm o home broker (plataforma onde é feita as compras e vendas de ações) em aplicativos simples e intuitivos. Ou seja, começar a investir está, literalmente, ao alcance dos seus dedos.

Se você ainda arranja desculpas para não entrar no mundo dos investimentos é porque você faz parte da grande maioria dos brasileiros, que trabalha duro a vida inteira, corre atrás de dinheiro do dia em que começa a trabalhar até o momento em que não pode mais continuar e permanece sem saber cuidar do próprio patrimônio.

Aprender a investir não exige ser um expert em economia, em finanças ou em negócios. Não exige que você saiba a ler e compreender do começo ao fim o relatório de uma empresa. A única coisa que é exigido é vontade de ter o controle da sua própria vida. As informações e as ferramentas são a parte mais fácil e estão disponíveis em todo lugar. Falta apenas a própria decisão de tomar as rédeas da sua vida financeira.