Pandemia abre oportunidade em previdência privada, mostra Exame Research

A pandemia e o consequente agravamento da crise econômica no Brasil deixaram um sabor bastante amargo na boca dos brasileiros quando o assunto é pensar no futuro. Com o estrangulamento da renda da maioria das pessoas, a “poupança do medo” voltou para a realidade das famílias que ainda tinham condições de guardar recursos, enquanto a maior parte da população ainda tenta se recuperar do impacto da perda do emprego ou redução de salário e jornadas de trabalho.

Foi pensando nessa realidade e na urgência da construção da autonomia financeira dos brasileiros que o time de análise de fundos de investimento da Exame Research lançou hoje a nova série de relatórios da casa, o ExamePrev, com recomendações e explicações detalhadas da previdência privada no Brasil.

A série lançada hoje integra a assinatura Melhores Fundos da Exame Research, capitaneada pelos especialistas Juliana Machado e Renato Mimica, e já começa com duas publicações. Na primeira, os especialistas se dedicam a destrinchar e explicar o mundo da previdência complementar no Brasil; no segundo, os assinantes encontram as recomendações dos melhores fundos de investimento para começarem a montar a sua previdência privada de fato. Teste 10 dias grátis.

Para a estreia da nova série, a especialista Juliana Machado realiza hoje, a partir das 16h, uma live com especialistas em previdência e patrimônio do BTG Pactual. Foram convidados Gabriel Escabin, head de produtos de vida e previdência, Mariana Oiticica, sócia do BTG Pactual e head da área de planejamento patrimonial, e Rafael Mazzer, gestor de fundos e também sócio do banco.

A live acontece no canal da Exame Research no YouTube e vai discutir vários pontos abordados no relatório, como as características da previdência complementar no Brasil, quais as diferenças entre as modalidades PGBL e VGBL, como escolher o melhor plano e quais vantagens ou eventuais riscos.

“É bastante satisfatório ter chegado ainda em 2020 com esse conteúdo, porque esse é o ano em que as pessoas se perguntam o que fazer para o futuro. Quem teve condições de guardar um pouco mais de recursos, precisa aproveitar o momento para construir a previdência, sobretudo quando ainda se é jovem. E hoje já existem formas de ter acesso a produtos de bastante qualidade, fora da renda fixa, por exemplo, o que não era permitido no passado”, afirma a especialista Juliana Machado.

Acompanhe a live: