O que é Certificado de Depósito Bancário – CDB

O que é CDB – Certificado de Depósito Bancário

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um investimento de renda fixa de baixo risco. Em linhas gerais, podemos dizer que é uma forma de emprestar dinheiro ao banco, que utilizará deste capital para financiar outras atividades. Ao final de um período, o investidor recebe de volta o valor aplicado, acrescido de juros.

Você encontra este tipo de aplicação sendo ofertada por Bancos de Investimento, Corretoras de Valores e outras instituições financeiras. Apesar de geralmente oferecer resultados mais atrativos que a poupança, não é possível mostrar com exatidão o seu rendimento, pois vai depender do prazo de vencimento, tipo de juros e da quantidade investida.

Como funciona o investimento em CDB

O investimento em CDB funciona da seguinte forma:

Você escolhe uma corretora ou banco para realizar o investimento; Após a abertura da conta, você precisa transferir uma quantia para aplicar e, em seguida, escolher o CDB que deseja investir; Realizar a aplicação no título escolhido.

Um ponto interessante é que os títulos são emitidos com diferentes datas de vencimento. Então, o investidor pode escolher por CDBs que podem ser vendidos a qualquer momento – conhecidos por sua liquidez diária – ou aqueles que precisam ficar por um tempo mais extenso na carteira. Essa informação deve estar clara no momento da compra do título.

Rendimento do CDB

No mercado financeiro, é possível encontrar 3 tipos de CDB: prefixado, pós-fixado e os híbridos. Conheça cada um:

Prefixado: o rendimento dos seus investimentos é acordado no momento da aplicação.

o rendimento dos seus investimentos é acordado no momento da aplicação. Pós-fixado: você descobre o rendimento exato do título apenas no final do período combinado. Isto acontece porque a rentabilidade deste ativo acompanha algum indicador da economia – nesse caso, a taxa do CDI.

você descobre o rendimento exato do título apenas no final do período combinado. Isto acontece porque a rentabilidade deste ativo acompanha algum indicador da economia – nesse caso, a taxa do CDI. Híbrido: é a união da rentabilidade prefixada com pós-fixada. Para este título, normalmente o seu rendimento acompanha o índice IPCA, isto é, a inflação.

Valor mínimo para investir em CDB

O Certificado de Depósito Bancário é um investimento que abrange uma grande parcela de investidores. Isso acontece principalmente por causa dos diversos títulos sendo ofertados no mercado.

Para começar a investir não é preciso ter grandes montantes de dinheiro. Você consegue enviar uma ordem de compra com menos de R$1000 reais, ou então realizar aportes mínimos de R$45 mil reais.

Entretanto, é preciso deixar claro que quanto maior o valor da entrada, melhor será a rentabilidade. Mas claro mesmo quem tem pouco dinheiro para investir consegue lucros significativos, e até melhores que da poupança.



Vantagens e Desvantagens do CDB

Confira abaixo os principais pontos positivos e os pontos que precisam de uma certa atenção ao investir em CDB.

Vantagens

Este investimento é bastante seguro, pois é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), dentro das regras da instituição.

Você encontra títulos com prazos de rendimentos curtos. Se você precisar do dinheiro antes da data de vencimento, é possível investir em CDB com liquidez diária e resgatar a qualquer momento.

As aplicações em CDB podem ser utilizadas como margem de garantia para investir na Bolsa de Valores.

É uma ótima opção para quem deseja diversificar a carteira, além de garantir rendimentos melhores que a poupança.

Desvantagens

O rendimento incide sobre o Imposto de Renda. A taxa varia entre 15 a 22,5% no momento de realizar o resgate.

A quantidade mínima para investir no CDB é superior ao de seus concorrentes em renda fixa, como o Tesouro Direto.

Existem riscos ao investir no CDB?

O principal risco para quem investe em títulos do CDB é o risco de crédito. Isto é, o banco que emitiu o ativo quebre e o investidor não consegue receber o dinheiro de volta.

Apesar de existir este risco, o investidor também conta com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Este órgão é responsável por devolver o seu dinheiro em situações críticas e garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, não ultrapassando R$1 milhão por investidor a cada 4 anos.

É importante salientar que mesmo o CDB sendo um investimento garantido pelo FGC, é de extrema importância que você pesquise sobre os títulos oferecidos pelo banco antes de investir.

Provavelmente, você pode não correr o risco de a instituição vir à falência, mas se tomar a decisão errada sobre o título escolhido, então podemos considerar esta ação como um risco.

Investir em CDB pode ser uma ótima opção para compor sua carteira. Avalie bem as oportunidades e nunca deixe de realizar investimentos que atendam ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos.