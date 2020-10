O dinheiro vai acabar?; tudo sobre fintechs e mais para o fim de semana

Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A EXAME Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na EXAME Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1. Future of Money — fintechs

O papel das fintechs na revolução do sistema financeiro foi o tema do quarto painel do Future of Money, maior evento da América Latina para discutir a digitalização das finanças e os impactos causados pelo uso crescente da tecnologia no setor.

O evento teve como especialistas convidados Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual e responsável pelo boostLAB, hub de startups do banco; Anderson Chamon, cofundador na PicPay; e André Maciel, sócio do SoftBank. A mediação foi feita por Bruno Diniz, diretor para a América do Sul da FData e sócio-gerente da Spiralem. Assista:

2. O dinheiro vai acabar?

Será que ainda é preciso imprimir tanto dinheiro? Com a modernização e os avanços da tecnologia, boa parte das pessoas já utiliza outros meios de pagamento. Sejam os cartões de débito, de crédito e pré-pagos ou novidades mais recentes, os meios de pagamentos digitais.

A Casa da Moeda do Brasil sentiu os efeitos de todas as mudanças nos hábitos de consumo. Tanto que ela chegou a perder por um tempo o monopólio de fabricação do real, e ainda pode ser privatizada. Na contramão, surge uma outra discussão: qual é o futuro do dinheiro? No Examinando, a EXAME mostrou o avanço dos novos meios de pagamento e analisou se o dinheiro em papel pode ou não acabar um dia. Confira:

3. Abertura de mercado

Comece o dia com informação. Abertura de Mercado é a live da EXAME Research que aponta notícias e acontecimentos que influenciam o mercado de ações e investimentos como um todo.

O bate-papo diário acontece às 8h15 com Victor Aguiar, especialista da EXAME Research. A conversa apresenta os últimos principais acontecimentos, os assuntos quentes do dia e as previsões do que pode impactar a economia e os mercados financeiros no dia e a repercussão nos dias seguintes.

Acompanhe as lives aqui.