Investindo com princípios: o que é o ESG no mundo dos investimentos

O desenvolvimento econômico e os investimentos quase sempre são colocados do lado oposto ao da sustentabilidade e iniciativas pró-sociedade. Mas será que isso é uma regra? Recentemente o termo ESG tem aparecido cada vez com mais frequência no meio da economia e dos negócios. A sigla, que em inglês significa ambiental, social e governança, tem se tornado o norte das análises de investimentos que seguem estes três pilares como critérios.

Na prática, são companhias que adotam certos comportamentos e “réguas” de atuação que estejam dentro dos princípios ambientais, sociais e de boa governança. Mas como é possível saber se uma empresa se encaixa ou não nos critérios determinados? Como é feita a análise ESG?

A pergunta mais comum que a analista de ESG da Exame Research, Renata Faber, recebe é “Quais indicadores devo olhar para saber se uma empresa está nos padrões ESG?”. Para ela, os indicadores são importantes, mas a análise qualitativa também tem um grande peso nesta modalidade de investimentos.

Reuniões com stakeholders (fornecedores, clientes e colaboradores) e conversas com os executivos das empresas também ajudam a perceber quem está avançado nas escalas do ESG. “Se olharmos apenas os indicadores, que são uma foto das empresas hoje, não necessariamente conseguiremos medir esse avanço”, escreve Renata no relatório “Análise ESG – E”, disponibilizado na Exame Research.

Mas a analista também explica que existem indicadores quantitativos mais importantes de acordo com o setor. Por exemplo, para a indústria petroleira, a emissão de gases de efeito estufa é mais importante do que para uma instituição financeira, como mostra o relatório.

Mas então, como é possível uma pessoa física investir com os princípios do ESG? O investidor individual dificilmente vai conseguir uma reunião com os grandes sócios das empresas listadas na bolsa para um bate-papo que vai ajudar na análise qualitativa do ativo. Uma boa opção é buscar casas de análises de investimentos que façam bons relatórios e ofereçam ao cliente o panorama das empresas e em que ponto elas estão nos critérios ESG.