Fim de semana produtivo? Confira o que rolou na Exame Research esta semana

Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A Exame Research publicou uma série de conteúdos na semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira. Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na Exame Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

Matéria “4 dicas para economizar o seu salário”

Você trabalha o mês inteiro, chega no dia 30, olha sua conta, que está quase zerada, ou até no vermelho, e tenta lembrar no que foi que você gastou seu dinheiro. Você não comprou nada de valor, não viajou, não guardou dinheiro, mas mesmo assim terminou o mês mal conseguindo pagar as próprias contas. A matéria da Exame Research mostra quatro dicas para entender melhor seus gastos e, finalmente, conseguir guardar parte de seu salário. Para acessá-la, clique aqui.

Podcast “Fala gestor”

O “Fala gestor” traz entrevistas com gestores de de fundos de investimentos e assets. No episódio dessa semana, a especialista em fundos da Exame Research, Juliana Machado, recebeu Luiz Nunes, sócio da Forpus Capital, para falar sobre a estratégia da casa: usar as expectativas macroeconômicas para operar no mercado de ações. Os dois também abordaram o mais novo produto da gestora, um fundo multimercado dedicado a explorar a estratégia macro principal somada com uma exposição a criptoativos.

Simpósio sobre vacinas

Com a pandemia do coronavírus, a corrida por uma vacina contra a covid-19 é o foco não só da indústria farmacêutica, mas também do mercado financeiro. A descoberta de uma vacina influencia nas bolsas de valores do mundo e pode trazer altos ganhos às empresas desenvolvedoras. Por isso, a Exame Research preparou o “Simpósio Vacinas” para falar sobre as iniciativas das dezenas de vacinas em fase de testes e das previsões para o lançamento do imunizante. Você assiste todas as palestras aqui:

Questão Macro

Toda quarta, você tem um encontro marcado com o melhor da economia. Nesta semana, a conversa foi junto com os economistas Arthur Mota (Exame Research), Álvaro Frasson (BTG Digital) e a jornalista de macroeconomia Fabiane Stefano (Exame). O tema principal foi o programa Renda Brasil e as previsões do governo para programas sociais. Para não perder nenhuma live, basta se inscrever: https://bit.ly/3iFPnPv