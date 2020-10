EXAME Research recomenda small cap e explica tese de investimento

“Small cap é uma ação em que você consegue unir valor com crescimento. Normalmente essas companhias têm um risco de execução razoável”, explica Bruno Lima. O analista de renda variável da EXAME Research divulgou em uma entrevista ao vivo, no canal da EXAME no YouTube, a tese de investimento sobre as ações da small cap Tupy (TUPY3). A multinacional brasileira é referência mundial e tem duas atuações: bens de capital e hidráulico.

Nestes segmentos, a empresa produz blocos para motores automotivos — com foco em veículos de infraestrutura como caminhões e trens — e tubos e barras de ferro para fins hidráulicos. A Tupy atua em Santa Catarina, São Paulo, e no México. A diversificação geográfica faz parte do embasamento da tese de investimento elaborada pela EXAME Research, porque a empresa conversa com o mercado global e não depende só do brasileiro.

Um dos pontos de relevância na tese apresentada por Lima é a empresa estar no setor de bens de capital. “A Tupy não é uma companhia de carro de passeio apenas, mas também de veículos para infraestrutura, de onde vem a geração de valor da companhia de acordo com nossa tese. Essa demanda por esse tipo de veículos é relacionada a investimentos em infraestrutura e isso deve fazer naturalmente com que a companhia mude de patamar.”

Mas o ponto principal da tese dos analistas em renda variável é a aquisição da Teksid — uma das maiores empresas de fundição de autopeças — pela Tupy. “A Tekside muda o patamar da Tupy, ela vem sem dívidas, gera caixa e tem pouca necessidade de capital de giro. Depois dessa aquisição, a Tupy aumenta a diversificação geográfica e a capacidade produtiva. Além disso, a operação foi muito bem vista pelos clientes, que gostaram da aquisição”, explica Lima.

O especialista ainda afirma que, com a união da Tupy e da Teksid, a empresa cria uma alta barreira de entrada para outras companhias. “Dificilmente alguma outra empresa vai conseguir fazer frente à Tupy mais Teksid, principalmente por causa do relacionamento com cliente”, diz Lima.

Portfólio de cliente diversificado e composto de líderes em seus segmentos de atuação e a experiência do senior management da Tupy, que tem um alto know how dentro da indústria são os fatores que, juntos à sinergia de aquisição da Tekside, dão embasamento para a tese de investimentos da EXAME Research.

Para small caps, e também para todas as ações e demais carteiras de investimentos, a EXAME Research realiza a análise SWOT na hora de recomendar compra ou venda de ações. Esse modelo de análise considera aspectos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças sobre as ações de uma companhia.

Na Tupy, estas características são avaliadas pela EXAME Research da seguinte forma:

Forças: diversificação de clientes e geográfica; posição de liderança no mercado com altas barreiras de entradas para outros players; alta especialização de produtos e pontualidade das entregas.

Fraquezas: alta dependência do setor automotivo; perfil da dívida alta com exposição cambial.

Oportunidades: aquisições verticais na sua cadeia de produção; expansão em regiões com baixo market share; comunicação ESG.

Ameaças: eletrificação e combustíveis alternativos; atuais líderes de mercado perderem suas posições de liderança.

“Com base em toda a tese desenvolvida pelos analistas, a EXAME Research elaborou o valuation da ação, recomendando a compra da TUPY3 com preço-alvo de 30,19 reais”, conclui Bruno Lima.