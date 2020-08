Exame Research lança o programa Questão Macro nesta quarta

Se os desafios no cenário econômico brasileiro já eram muitos antes do novo coronavírus, com a pandemia a economia ficou ainda mais abalada e as projeções de cenário ainda mais complexas. Por esta razão, a partir da próxima quarta-feira, 26, a Exame Research promoverá, em seu canal do YouTube, o programa Questão Macro.

O programa contará com a participação dos economistas Arthur Mota, da Exame Research e de Álvaro Frasson, do BTG Digital, além da jornalista Fabiane Stefano, editora de marcroeconomia da Exame. Serão 3 pontos de vista diferentes, unidos pelo objetivo de oferecer uma visão completa e descomplicada do cenário macroeconômico.

“Acredito que o Questão Macro será o principal programa on-line onde as pessoas poderão se informar para embasar suas opiniões sobre tudo o que está acontecendo de mais relevante em economia e política no Brasil e no mundo. Mais do que simplesmente replicar informações, queremos trazer uma análise leve e de qualidade para quem quer entender, de forma descomplicada, o que acontece”, diz Frasson.

“A crise atual e a mudança da política econômica no Brasil e no mundo trouxe um turbilhão de informações tão grande, que nem sempre é possível acompanhar”, completou Mota. Para a editora de macroeconomia da Exame, o momento exige uma análise cuidadosa e criteriosa. “A pandemia trouxe desafios inéditos para a economia brasileira e para o cenário global. Não é uma crise como as outras e a retomada também se dará em um ritmo diferente. O programa Questão Macro vai ajudar a entender esse momento”, diz Stefano.

Para esclarecer e tirar dúvidas dos leitores da Exame, Questão Macro conta com uma página na internet, através da qual os interessados podem enviar suas dúvidas – algumas serão selecionadas e respondidas durante o programa ao vivo. Acesse aqui a página do programa.

Sobre os apresentadores:



Álvaro Frasson é economista do BTG Pactual digital, mestre em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em economia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e analista de investimentos certificado pela Apimec/CNPI. Possui mais de dez anos de experiência, tanto em análise macro quanto em análise de mercados e ações.

Arthur Mota tem mais de oito anos de experiência em macroeconomia, tendo acompanhado e avaliado a evolução da política econômica brasileira e dos principais países do mundo desde a última grande crise. Atuou no setor bancário e em instituição de classe, com foco no acompanhamento diário da atividade econômica e na construção de cenários. É mestre em economia aplicada pela Universidade de São Paulo e bacharel em economia pela Universidade Federal de São Paulo.

Fabiane Stefano é editora de macroeconomia da Exame. Com mais de 15 anos de experiência em jornalismo, cobre temas como economia, política, gestão pública e negócios. Graduada pela Universidade Estadual Paulista e com mestrado pela Universidade Estadual de Campinas, foi pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Inscreva-se aqui para ser avisado quando o programa for ao ar.