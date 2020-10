Exame Research: 600% de retorno em menos de dois anos

Conhecidas como uma estratégia de alto risco mas também com alto potencial de retorno, as small caps oferecem muitas oportunidades. Small cap é o nome dado a ações de empresas de menor valor de mercado negociadas na bolsa de valores. “Nós, aqui na Exame Research, a casa de análise de investimentos da Exame, consideramos uma small cap uma empresa com valor de mercado até 5 bilhões.”, define Bruno Lima, analista chefe de renda variável da casa.

Bruno desenvolveu uma tese de investimentos focada neste tipo de ação, chamada Iron man, que irá apresentar gratuitamente num webinar no próximo dia 28, às 19h. “As small caps oferecem a possibilidade real de multiplicar o investimento. Já passei por várias crises no mercado financeiro já vi empresas falirem, mas pude presenciar algumas empresas estourarem. Nesse webinar, vou mostrar, com provas e dados, como obter sucesso investindo em small caps e como aproveitar ao máximo este tipo de oportunidade”, conta Lima.

Na tese do Ironman Lima demonstrará, com um exemplo real – uma empresa do setor de bens de capital – o que o investidor deverá analisar antes de investir, ponto a ponto, de uma forma muito didática. Explicará um a um os pontos de atenção para que o investidor maximize seu potencial de ganho ao mesmo tempo que minimiza os riscos, adquirindo, desta forma, total clareza no processo de investimento nesse tipo de ações.

Lima foi gestor e trabalhou tanto em fundos multimercados quanto de ações. Tem mais de dez anos de experiência em renda variável e passou tanto por bancos quanto por gestoras de recursos independentes. É bacharel em economia pelo IBMEC-RJ e tem curso de extensão em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV-RJ.

O webinar é uma das iniciativas da nova Exame, que tem como missão promover a educação financeira do brasileiro, ainda muito aquém da de outros países – mesmo quando comparada àqueles de renda média menor que a nossa. “Promover o conhecimento favorece a formação de pessoas capazes de tomar decisões maduras e inteligentes ao lidar com o dinheiro; além de uma sociedade mais justa”, completou André Portilho, head da Exame Academy, o braço educacional da Exame.

Para participar, gratuitamente, do webinar, inscreva-se aqui.