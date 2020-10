Exame promove maior evento gratuito sobre o futuro do dinheiro; participe

A digitalização trouxe uma nova discussão sobre os meios de pagamentos no Brasil e no mundo. Com a modernização e os avanços da tecnologia, boa parte das pessoas já utiliza novos meios de pagamento além do dinheiro em papel. São os cartões, os pagamentos digitais, o PIX e as criptomoedas.

O Future of Money, o maior evento online sobre o futuro do dinheiro da América Latina, organizado pela Exame, reunirá os maiores especialistas em torno do assunto do momento, para debater os impactos destas mudanças na vida dos brasileiros. Com lançamento no dia 15 de outubro, o Future of Money terá palestras até o dia 30 de novembro que vão abordar temas como fintechs, open banking, PIX e LGPD, criptoativos, blockchain, moedas privadas e CBDCs, Sandbox regulatório CVM e BC.

A abertura contará com a presença de Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos responsáveis por ajudar a implementar o open banking no país; e com o economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, que participou da implementação do Plano Real no Brasil.

Na discussão sobre as fintechs, que ocorre no dia 22 de outubro, estarão presentes: Frederico Pompeu, sócio do banco BTG Pactual responsável pelo BoostLAB, hub de negócios para empresas de tecnologia; André Maciel, sócio do SoftBank Group International e líder de operações brasileiras de investimento e Bruno Diniz, head América do Sul na FDATA.

No dia 29 de outubro, o tema do debate será o open banking e os palestrantes serão Diogo Silva, head de divisão do Banco Central e Carlos Ragazzo, do Instituto ProPague. Em 5 de novembro, os temas abordados serão PIX e LGPD. Como convidado confirmado há o advogado Renato Oppice Blum. Em 12 de novembro, o Future of Money discutirá sobre criptoativos com a presença de Marcelo Sampaio, CEO da Hasdex e Fernando Carvalho, da QR Capital.

Em 17, 26 e 30 de novembro, o evento trará especialistas que debaterão, respectivamente sobre blockchain, moedas privadas e CBDCs, e SandBox CVM e BC. Para participar gratuitamente do evento que será transmitido no canal do YouTube da Exame, basta se inscrever aqui.