EXAME lança programa diário com notícias sobre o mercado financeiro

Comece o dia com informação. Abertura de Mercado é a live da EXAME Research que aponta notícias e acontecimentos que influenciam o mercado de ações e investimentos como um todo.

O bate-papo diário acontece às 8h15 com Victor Aguiar, especialista da EXAME Research. A conversa apresenta os principais últimos acontecimentos, os assuntos quentes do dia e as previsões do que pode impactar a economia e os mercados financeiros no dia e a repercussão nos dias seguintes.

Acompanhe as lives aqui.

Aguiar traça um plano de fundo com o cenário macroeconômico nacional e internacional antes de especificar as questões de mercado. O programa entra na grade de conteúdo do YouTube da EXAME Research que já conta com lives semanais “Ação e Reação”, com especialistas em renda variável da EXAME falando sobre oportunidades de investimentos; FIIs em EXAME, um programa com o renomado especialista em fundos imobiliários Arthur Vieira conversando sobre o modelo de investimento; e o Fala Gestor, bate-papo conduzido por Juliano Machado, analista de fundos de investimento da EXAME.

Por fim, também compõe a programação o Questão Macro, programa conduzido pelos economistas Arthur Mota (EXAME Research), Álvaro Frasson (BTG Digital) e pela jornalista de macroeconomia Fabiane Stefano (EXAME), que traz uma visão sobre os temas mais relevantes da economia nacional e internacional.

Há mais de 50 anos, a EXAME apura e analisa tudo que acontece na economia mundial. Agora, com a EXAME Research, a marca usa a experiência, crivo, integridade e imparcialidade para ajudar as pessoas a aplicar melhor o dinheiro.

A EXAME Research oferece a ajuda dos melhores profissionais do mercado de investimentos para potencializar o retorno financeiro, através de relatórios, carteiras e análises de fundos, renda fixa e renda variável.

Conheça a casa de análise de investimentos da EXAME