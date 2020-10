“ESG é sobre fazer a coisa certa”, diz especialista da Exame Research

“ESG é sobre fazer a coisa certa”, é a definição da especialista em ESG da Exame Research Renata Faber. A sigla em inglês significa ambiental, social e governança. Utilizar parâmetros ESG ao analisar uma empresa significa ver como a empresa está se comportando nestes três aspectos.

Hoje, o papel das empresas na sociedade é mais amplo que no passado, e por isso a análise ESG vem ganhando espaço, complementando a financeira. E a modalidade também traz diversas vantagens, como explica Faber.

“O investimento em empresas que têm alto padrão ESG permite que um investidor invista em linha com seus princípios. Além disso, a análise sob a ótica ESG permite entender como a empresa está posicionada em um cenário em que padrão de consumo, leis e normas evoluem. Por fim, empresas com alto padrão ESG tendem a ser mais resilientes em períodos de crise”, diz a analista.

No passado, o papel da empresa era dar lucro. Com o passar dos anos, a sociedade entendeu que as empresas também deveriam expandir seus papéis: a companhia tem que se importar com a sociedade na qual está inserida e buscar desenvolver um sólido relacionamento com todos os indivíduos e organizações que de alguma forma são impactados por ela.

Nesse cenário, o mercado está cada vez mais incorporando aspectos ambientais, sociais e de governança em suas análises, e esses parâmetros complementam os financeiros. O uso de parâmetros ESG permite uma visão muito mais ampla das empresas: mostra desde o relacionamento das empresas com seus stakeholders, até como macrotendências (por exemplo, urbanização e uso de energia renovável) impactam setores e empresas. Mas tudo isso também está ligado a gestão, porque o ESG também evidencia a capacidade das empresas de atrair e reter talentos e de incentivar a inovação.

Com as mudanças e demandas sociais, as análises de investimentos feitas com base nos princípios de ambiental, social e governança ganharam força e relevância. Cada vez mais são pensadas formas e estratégias para o mercado financeiro que considerem estes aspectos.