Entenda PIX e Open Banking; futuro da Selic; brasileiros não votam e mais

Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A Exame Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na Exame Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1.Tese do Iron Man com Bruno Lima

O analista de renda variável da EXAME Research Bruno Lima divulgou em uma entrevista ao vivo, no canal da EXAME no YouTube, a tese de investimento sobre as ações da small cap Tupy (TUPY3). A multinacional brasileira é referência mundial e tem duas atuações: bens de capital e hidráulico. Lima explicou como a equipe da Exame montou a tese e passou por cada ponto dela até a recomendação final de comprar ou não os papéis. Confira o webinar:

2. Questão Macro: Até quando a SELIC vai continuar em 2%?

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juro, a Selic, a 2% ao ano, menor patamar da história, nesta semana. A decisão, tomada por unanimidade, não surpreendeu o mercado financeiro, que esperava a manutenção, pela segunda vez consecutiva, do índice fixado na reunião de agosto. No programa Questão Macro, os economistas Arthur Mota (Exame Research), Álvaro Frasson (BTG Digital) e a jornalista de macroeconomia Fabiane Stefano (Exame) discutiram sobre a decisão do BC. O episódio faz uma avaliação pré-COPOM, que deve determinar e atualizar os rumos da política monetária brasileira. Uma maior pressão inflacionária segue aparecendo no radar do mercado e o tema foi colocado na mesa. Assista:

3. Future of Money: PIX e Open Banking

Nesta semana, o Future of Money, maior evento sobre o futuro do dinheiro da América Latina, realizou dois painéis, um discutindo sobre a implementação do PIX (sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central) no Brasil e outro sobre o Open Banking e como o modelo pode mudar a realidade do mercado financeiro nacional. Você pode assistir os dois painéis:

4. EXAME/Ideia

As eleições municipais podem ter um nível de abstenção recorde em função da pandemia do coronavírus. A vinte dias da votação, 6% dos brasileiros já decidiram que não vão comparecer às urnas por causa da covid-19 e 21% estão em dúvida se irão votar, pelo mesmo motivo. É o que mostra o resultado de uma pesquisa exclusiva de EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Confira a análise completa: