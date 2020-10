É hora de vender Magalu?; vídeo explica o que é a taxa Selic e muito mais

Praticamente tudo que era comum fazer aos fins de semana, está suspenso. Sair com amigos, ir a uma festa, ao cinema ou ao almoço de família. Mas a quarentena adotada por causa da pandemia da covid-19 pode ser a oportunidade para focar no desenvolvimento pessoal e profissional.

A EXAME Research publicou uma série de conteúdos durante a semana, com textos, podcasts, vídeos e entrevistas ao vivo sobre temas que vão te ajudar a entender o mundo dos investimentos, que é o primeiro passo em busca da liberdade financeira.

Separamos uma lista com os melhores conteúdos desta semana na EXAME Research para você aproveitar o final de semana de forma produtiva e com foco na sua vida financeira.

1. Estreia Future of Money

A entrada em vigor do open banking no Reino Unido levou bancos e fintechs a elevar a barra de qualidade de serviços e produtos oferecidos aos clientes. Além disso, favoreceu o desenvolvimento do setor financeiro, na medida em que fintechs passaram a crescer e a valorizar mais e, como efeito, a atrair recursos de investidores. São benefícios relatados pelo inglês Gavin Littlejohn, presidente do conselho da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking. A apresentação de Littlejohn fez parte do painel inaugural do Future of Money, evento promovido pela EXAME que vai discutir nas próximas seis semanas as tendências que estão transformando a relação de pessoas e empresas com as finanças.

2. É hora de vender Magalu?

No acumulado do ano, os papéis do Magazine Luiza já subiram 118,21% na B3. Apesar da alta gigantesca, a EXAME Research, braço de análises e recomendações de investimentos da EXAME, recomenda que os investidores vendam os papéis da companhia. Para Bruno Lima, analista de renda variável, agora é o momento de calibrar o tamanho da posição na carteira. “Recomendamos reduzir metade da posição em MGLU3”, disse em relatório publicado. Na carteira EXAME, com o rebalanceamento, a posição em Magalu passou de 10% para 5%.

3. Vídeo explica o que é a taxa Selic

É comum escutar que a taxa Selic é a “taxa mãe” da economia. E isso acontece porque ela é um parâmetro para os juros cobrados em qualquer empréstimo. Ou seja, se você pega dinheiro emprestado para pagar o financiamento de um carro ou de um apartamento, o juros que você paga por esse crédito tem como base a Selic. A série Examinando explicou o que é a taxa, para que ela serve e o mais importante, como ela afeta sua vida.

4. Como escolher ações na bolsa

Hoje é possível investir na bolsa de valores até mesmo pelo celular. A maioria (senão todas) das corretoras têm aplicativos que concentram todas as informações sobre seus ativos e a própria plataforma de home broker, por onde são dadas as ordens de compras e vendas de ações e outros ativos. Além disso, as informações sobre o mundo dos investimentos têm se tornado cada vez mais acessíveis. Mas nada disso acaba com a dúvida na hora de colocar toda a teoria na prática. Como escolher uma empresa para comprar ações? o especialista em renda variável da EXAME Research, Bruno Lima deu algumas dicas, confira:

5. Muito além do bitcoin: os principais criptoativos

As moedas feitas de aço e de cobre já estão sendo substituídas por uma versão digital. As chamadas criptomoedas. Você já deve ter ouvido falar no bitcoin. Embora ele seja o mais conhecido, existem várias outras criptomoedas. Elas nada mais são do que moedas virtuais, utilizadas para fazer pagamentos. Ou seja, possuem a mesma função de comprar mercadorias e serviços que as moedas convencionais. Quais são os criptoativos que existem hoje no mercado? Nicholas Sacchi, professor do curso da EXAME Academy Decifrando as Criptomoedas contou quais são as principais: