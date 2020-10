É hoje! Webinar vai apresentar small cap que pode trazer 600% de retorno

Nesta quarta-feira às 19 horas, o especialista em renda variável da EXAME Research vai divulgar uma small cap com potencial de 600% de retorno em menos de dois anos. A análise ao vivo vai ocorrer no webinar gratuito que pode ser acessado no canal da EXAME no YouTube.

Small caps é o nome dado a empresas de menor valor negociadas na bolsa de valores. O risco para esta modalidade de investimentos é conhecidamente maior, mas, em contrapartida, oferece um alto potencial de retorno. Pelo baixo valor de mercado, as companhias têm espaço para crescer e valorizar, por isso as chances de retorno são grandes. Mas como todo e qualquer negócio, o resultado pode não ser tão promissor.

Para tirar as dúvidas sobre este modelo de investimento, o especialista em renda variável da EXAME Research, Bruno Lima, desenvolveu uma tese de investimentos focada neste tipo de ação. A chamada tese do Iron man, será apresentada durante o webinar. “Vamos demonstrar em detalhes, como pensamos um investimento em uma small cap. Quais fatores analisamos, cenários de sensibilidade, riscos. A tese tem esse nome justamente para demonstrar que a empresa deve ter bastante resiliência em relação ao modelo de negocios”, explica o analista.

Ao explicar a tese do Iron Man, Lima demonstrará, com um exemplo real — uma empresa do setor de bens de capital — o que o investidor deverá analisar antes de investir, ponto a ponto, de uma forma simples e didática. Explicará um a um os pontos de atenção para que o investidor maximize seu potencial de ganho ao mesmo tempo que minimiza os riscos, adquirindo, desta forma, total clareza no processo de investimento nesse tipo de ação.

“Em nossa opinião, o mercado está oferecendo algumas oportunidades interessantes no segmento de small caps. Essa tese busca, justamente, demonstrar como podemos analisar essas companhias, separando as oportunidades das armadilhas”, explica o especialista.

Lima foi gestor e trabalhou tanto em fundos multimercado quanto de ações. Tem mais de dez anos de experiência em renda variável e passou tanto por bancos quanto por gestoras de recursos independentes. É bacharel em economia pelo Ibmec-RJ e tem curso de extensão em direito societário e mercado de capitais pela FGV-RJ.

O webinar é uma das iniciativas da nova EXAME, que tem como missão promover a educação financeira do brasileiro, ainda muito aquém da de outros países — mesmo quando comparada àqueles de renda média menor que a nossa. “Promover o conhecimento favorece a formação de pessoas capazes de tomar decisões maduras e inteligentes ao lidar com o dinheiro; além de uma sociedade mais justa”, completou André Portilho, head da EXAME Academy, o braço educacional da EXAME.