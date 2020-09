Economizar dinheiro é uma tarefa difícil para a maioria da população. No Brasil, apenas 38% das pessoas guardaram algum dinheiro em 2019, segundo uma pesquisa feita pela Anbima. Os motivos são muitos e vão desde as muitas contas para pagar até a falta de organização. Para este último há uma importante aliada que pode ajudar a fazer o salário render mais: a tecnologia.

A Exame Research separou uma lista com alguns aplicativos e sites que podem te ajudar a economizar dinheiro no dia a dia. Tudo ao alcance das suas mãos. Confira:

1.Economia

O aplicativo “52 semanas” foi pensado para ajudar as pessoas a economizarem dinheiro em um ano, ou 52 semanas. O app é na verdade um desafio com etapas a serem seguidas. No final, a recompensa é o dinheiro guardado. O aplicativo é gratuito, com anúncios e tem a versão paga, sem anúncios. Está disponível para Android e IOS.

Outro aplicativo que pode ajudar na hora de economizar um dinheiro é o Juros Fácil. A plataforma apresenta um controle de gastos com juros e aponta se compensa ou não fazer financiamentos ou empréstimos em bancos e outras instituições financeiras. O aplicativo dá as respostas após fazer cálculos baseados em tópicos como as taxas cobradas, o tempo de financiamento e o valor das prestações. O Juros Fácil está disponível apenas para Android.

2.Finanças pessoais

Um dos passos para conseguir guardar dinheiro é organizar as finanças pessoais. Para isso, há dezenas de aplicativos. Hoje apresentamos três: o GuiaBolso, Mobills e Organizze.

O GuiaBolso é um aplicativo brasileiro feito para controle de gastos. O diferencial é que o app se conecta com a sua conta e o cartão de crédito e pode monitorar suas despesas automaticamente. A plataforma também faz uma lista de entradas e saídas, funcionando quase como um extrato bancário.

Já o Organizze, como o próprio nome sugere, ajuda na organização da sua vida financeira. O aplicativo permite ao usuário monitorar os gastos diariamente ou semanalmente como alimentação, transporte e lazer. Com uma visão geral das despesas, é possível fazer um planejamento financeiro baseado em prioridades.

O Mobills segue a mesma ideia do Guiabolso e Organizze. O aplicativo apresenta ferramentas funcionais para que o usuário controle suas contas, cartões de crédtio, despesas e receitas. A proposta é apresentar uma visão geral de gastos para saber onde é possível economizar e onde não é. Além disso, o aplicativo também oferece dicas de finanças especializadas para cada usuário. A plataforma está disponível para Android e IOS e tem a versão gratuita limitada e completa, paga.

3.Comparador de preços

Comparar preços é um dos hábitos mais importantes de quem pretende guardar dinheiro. Vários aplicativos foram desenvolvidos para facilitar a vida do consumidor nesse processo. O Zoom é um dos mais conhecidos deles. Com o aplicativo é possível pesquisar em qual loja determinado produto está mais barato ou com mais descontos. Além disso, a plataforma com tem uma ferramenta de alerta de preços que envia ao usuário uma notificação quando o preço do produto está mais baixo ou no valor desejado e determinado pelo cliente.

4.Cupons de desconto

Quem guarda dinheiro está sempre atrás de um bom desconto, e diversos aplicativos podem ajudar nessa busca. O mais famoso é o Cuponeria, que disponibiliza cupons de descontos nos mais diversos setores e estabelecimentos. Com ele é possível resgatar descontos em restaurantes, lojas, supermercados e até programas de lazer como cinema, boliche e jogos.

Outro app de promoções é o Pelando. Assim como o Cuponeria, a plataforma também disponibiliza cupons de ofertas para compras na internet em lojas como Americanas, Submarino, Amazon, Magazine Luiza, e outras. Além disso, a aplicação também classifica a oferta em temperaturas de acordo com a opinião dos clientes. Quanto maior a oferta, mais quente ela é, ou seja “Pelando”. O app é totalmente gratuito e está disponível para Android e IOS.

5.Combustível

Quem dirige sabe que boa parte do salário fica no combustível. Alguns aplicativos como o Drivvo e o Proteste postos foram desenvolvidos para ajudar no controle do gasto de combustíveis. Através dos apps é possível gerenciar o uso da gasolina e ainda todas as despesas com o seu automóvel, inclusive a manutenção.

6.Consumo doméstico

Controlar as despesas de casa como água, luz e telefone é uma ótima maneira para economizar dinheiro e fazer o salário render mais. O aplicativo Consumo de energia doméstica é possível capturar as leituras dos medidores de energia elétrica a cada dia ou semana. A ideia é que o cliente consiga enxergar o ritmo de consumo e economizar quando estiver gastando demais. O app também dá uma estimativa do valor da sua conta de luz. A plataforma está disponível só para Android e tem a versão paga e a gratuita.

Na mesma ideia do aplicativo anterior o Água Consciente propõe ferramentas que geram um controle maior do gasto de água em sua residência. A proposta é ter uma visão do quanto já foi gasto no mês e economizar. Ele é totalmente gratuito, mas está disponível só para Android.

Na mesma lógica de controlar o consumo de água há o app Sai desse banho, que funciona de uma forma um pouco mais incisiva. Esse aplicativo é, além de um ótimo monitor do consumo de água também ecologicamente correto, porque ajuda a evitar o desperdício de água no banho. A ferramenta funciona como um despertador que toca uma música irritante depois que o usuário excede o tempo no banho, que pode ser determinado em 3, 6 ou 9 minutos. O aplicativo mostra quantos litros de água você está conseguindo economizar em cada banho. Mas ele está disponível apenas para IPhones.